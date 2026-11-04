В городских парках Краснодара из-за непогоды отменили все мероприятия

По данным метеорологов, до конца суток 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября в большинстве районов Краснодарского края ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Скорость ветра может достигать 20 м/с, в отдельных районах вечером 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября порывы составят 22–27 м/с.