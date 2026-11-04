В городских парках Краснодара из-за непогоды отменили все мероприятия
В Краснодаре отменили все мероприятия в городских парках, запланированные на 4 ноября, из-за ухудшения погодных условий. В регионе действует штормовое предупреждение о сильных дождях, грозах и порывистом ветре.
По данным метеорологов, до конца суток 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября в большинстве районов Краснодарского края ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. Скорость ветра может достигать 20 м/с, в отдельных районах вечером 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября порывы составят 22–27 м/с.
В южной половине края местами прогнозируется очень сильный дождь. Предупреждение об опасном метеорологическом явлении действует днем и до конца суток 4 ноября, а также ночью 5 ноября.
В Краснодаре, по прогнозу Центра гидрометеорологии, 4 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, утром и днем — дождь. Ветер северной четверти ночью будет дуть со скоростью 4–9 м/с, днем усилится до 6–11 м/с. Температура воздуха составит 9–11 градусов ночью и 12–14 градусов днем.
Кроме того, в отдельных районах юго-западной части края сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.