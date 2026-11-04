Ozon скрыл с витрины товары из атакованного БПЛА логистического центра в Адыгее
Маркетплейс Ozon скрыл с витрины товары, которые были размещены на складе логистического центра в Адыгейске, подвергшегося атаке беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути, — перенаправляем на другие объекты», — говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что клиенты могут оформлять заказы как обычно.
Ранее сообщалось, что в результате налета БПЛА на территории логистического центра начался пожар. Всех работников склада эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.