Главные новости за 2 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке прошлой ночью. Злоумышленники смогли разослать жителям Краснодарского края и других регионов недостоверную информацию.
В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами РФ.
Краснодарский край занял 68-е место в рейтинге доступности ипотеки среди российских регионов. Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на Кубани составляет 72,1 тыс. руб., что эквивалентно 49,6% совокупной средней чистой зарплаты двух работающих жителей региона.
Северо-Кавказская железная дорога, в том числе дирекции и филиалы ОАО «РЖД» на полигоне магистрали, за девять месяцев 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 8,9 млрд руб. Больше всего — в бюджет Краснодарского края — более 4 млрд руб.
Аналитики зафиксировали бум микрофинансовых организаций в Краснодарском крае. За период с 1 января по 1 ноября 2026 года количество легальных игроков в регионе увеличилось на 27,27% — с 11 до 14 организаций.
Краснодарский край и Крым оказались в числе регионов с относительно низкой долей жителей, оформивших самозапрет на получение кредитов. В обоих субъектах такая мера действует у 12% населения.
Конкурсный управляющий Сергей Гаркавенко объявил о проведении торгов имуществом признанного банкротом ООО «Крым Марин Сервис» (Симферополь).
На Кубани 65-летнюю уроженку Молдавии, проживающую в Москве, приговорили к 14 годам колонии общего режима по делу о государственной измене.