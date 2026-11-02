Кубань получила более 4 млрд рублей налоговых отчислений от СКЖД
Северо-Кавказская железная дорога, в том числе дирекции и филиалы ОАО «РЖД» на полигоне магистрали, за девять месяцев 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 8,9 млрд руб. Больше всего — в бюджет Краснодарского края — более 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
В Ростовскую область перечислено 3,2 млрд руб., в Ставропольский край — 534,2 млн руб., в Дагестан — 404 млн руб., в Чечню — 204,2 млн руб., в ФТ «Сириус» — 164,2 млн руб. Также платежи получили Кабардино-Балкария (109,9 млн руб.), Калмыкия (56,9 млн руб.), Северная Осетия — Алания (54,4 млн руб.), Адыгея (52,1 млн руб.), Карачаево-Черкесия (8 млн руб.) и Ингушетия (6,7 млн руб.).
Отмечается, что в государственные внебюджетные фонды с января по сентябрь 2026 года направлено 103,1 млн руб.