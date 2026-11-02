Кубань получила более 4 млрд рублей налоговых отчислений от СКЖД

Северо-Кавказская железная дорога, в том числе дирекции и филиалы ОАО «РЖД» на полигоне магистрали, за девять месяцев 2026 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 8,9 млрд руб. Больше всего — в бюджет Краснодарского края — более 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.