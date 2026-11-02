Рынок МФО Кубани вырос на 27% за десять месяцев

Второе место по темпам роста заняла Ростовская область, где рынок увеличился на 17,39% (с 23 до 27 МФО). В январе–апреле в регион зашли пять новых игроков, закрылась лишь одна компания. В Кабардино-Балкарии рынок удвоился: количество организаций выросло с одной до двух (плюс 100%) за счет одной новой регистрации. В Карачаево-Черкесии на протяжении всего периода сохраняется одна организация.