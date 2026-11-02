Рынок МФО Кубани вырос на 27% за десять месяцев
Аналитики зафиксировали бум микрофинансовых организаций в Краснодарском крае. За период с 1 января по 1 ноября 2026 года количество легальных игроков в регионе увеличилось на 27,27% — с 11 до 14 организаций, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Контур.Фокуса».
В целом по семи регионам Юга России (Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Северная Осетия) число МФО выросло на 14,29% — с 50 до 57 компаний.
Краснодарский край стал абсолютным драйвером макрорегиона. За первые четыре месяца 2026 года здесь зарегистрировались три новые компании, при этом ни одна организация не прекратила деятельность.
Второе место по темпам роста заняла Ростовская область, где рынок увеличился на 17,39% (с 23 до 27 МФО). В январе–апреле в регион зашли пять новых игроков, закрылась лишь одна компания. В Кабардино-Балкарии рынок удвоился: количество организаций выросло с одной до двух (плюс 100%) за счет одной новой регистрации. В Карачаево-Черкесии на протяжении всего периода сохраняется одна организация.
Остальные субъекты показали отрицательную или нулевую динамику. В Ставропольском крае число МФО сократилось на 14,29% (с 7 до 6) из-за одной ликвидации при отсутствии новых регистраций. В Северной Осетии рынок просел на 20% (с 5 до 4) — здесь также закрылась одна компания без открытия новых. В Дагестане количество организаций осталось неизменным (2 компании), в регионе не зафиксировано ни регистраций, ни ликвидаций.