Около 12% жителей Краснодарского края воспользовались самозапретом на кредиты

Всего с момента запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета и 3,9 млн — на его снятие. Действующее ограничение сейчас имеют 22,7 млн человек. Таким образом, отменено 13,5% ранее установленных самозапретов. В октябре число заявлений на введение ограничения выросло на 4,2% относительно сентября, до 765,6 тыс., а количество обращений за его снятием сократилось на 1,2%, до 253,1 тыс.