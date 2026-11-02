Около 12% жителей Краснодарского края воспользовались самозапретом на кредиты
Краснодарский край и Крым оказались в числе регионов с относительно низкой долей жителей, оформивших самозапрет на получение кредитов. В обоих субъектах такая мера действует у 12% населения. При этом по абсолютному числу граждан с установленным ограничением Кубань опережает полуостров: 704,4 тыс. против 226,1 тыс. человек. Такие данные за октябрь 2026 года приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
На Кубани за месяц подали 23,5 тыс. заявлений на установку самозапрета и 8,1 тыс. — на его снятие. В Крыму эти показатели составили 6,5 тыс. и 2,2 тыс. соответственно. В общероссийском рейтинге по доле жителей с таким ограничением Краснодарский край занял 71-е место, Крым — 73-е.
Всего с момента запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета и 3,9 млн — на его снятие. Действующее ограничение сейчас имеют 22,7 млн человек. Таким образом, отменено 13,5% ранее установленных самозапретов. В октябре число заявлений на введение ограничения выросло на 4,2% относительно сентября, до 765,6 тыс., а количество обращений за его снятием сократилось на 1,2%, до 253,1 тыс.
По данным ОКБ, 52,8% граждан с действующим самозапретом имеют непогашенные кредитные обязательства, еще 19,6% полностью рассчитались по прежним займам. Оставшиеся 27,5% никогда не пользовались кредитами.
Наиболее распространенным остается полный запрет на получение кредитов — на него приходится 91,6% заявлений. Частичные ограничения выбирают значительно реже: 4% обращений предусматривают запрет на онлайн-кредитование в банках и микрофинансовых организациях, еще 1,4% — полный запрет на выдачу займов в МФО.