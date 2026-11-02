Жители Кубани тратят почти половину дохода на ипотечные платежи
Краснодарский край занял 68-е место в рейтинге доступности ипотеки среди российских регионов, подготовленном аналитиками «РИА Новости». Средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на Кубани составляет 72,1 тыс. руб., что эквивалентно 49,6% совокупной средней чистой зарплаты двух работающих жителей региона.
Средний размер ипотечного кредита в Краснодарском крае оценивается в 4,6 млн руб. Ростовская область расположилась на 74-й строчке рейтинга. Там ежемесячный платеж составляет 66,8 тыс. руб., или 52,1% совокупного дохода двух работающих жителей. Средний размер ипотечного кредита в регионе достигает 4,4 млн руб.
Рейтинг составлен на основе соотношения фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой заработной платы двух работающих жителей региона. Этот показатель используется для оценки доступности ипотечного кредитования для семьи.
Первое место занял Чукотский автономный округ, где на обслуживание ипотечного кредита приходится 20,1% доходов двух работающих. В тройку лидеров также вошли Ингушетия с показателем 22,9% и Магаданская область — 23%. Последнюю строчку занял Дагестан, где ежемесячный ипотечный платеж составляет 90,3% совокупного дохода двух работающих жителей.