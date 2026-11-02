Жители Кубани тратят почти половину дохода на ипотечные платежи

Первое место занял Чукотский автономный округ, где на обслуживание ипотечного кредита приходится 20,1% доходов двух работающих. В тройку лидеров также вошли Ингушетия с показателем 22,9% и Магаданская область — 23%. Последнюю строчку занял Дагестан, где ежемесячный ипотечный платеж составляет 90,3% совокупного дохода двух работающих жителей.