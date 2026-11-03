Минобороны России уточнило цели ночной атаки на Украине
ВС РФ поразили шесть электроподстанций, порт Килия и два сухогруза на Украине
Российские военнослужащие нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам энергетики в трех областях Украины, а также по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Винницкой области поражена тепловая электростанция Ладыжинская мощностью 1,8 тыс. МВт. В Днепропетровской области — тепловая электростанция Криворожская (2,8 тыс. МВт) и тепловая электростанция Приднепровская (1,765 тыс. МВт).
В Харьковской области атакованы:
тепловая электростанция Харьковская мощностью 86 МВт;
электроподстанция Змиевская мощностью 330 кВ;
электроподстанция Лосево мощностью 330 кВ.
В порту Килия под удар попала портовая инфраструктура, задействованная в интересах украинских вооруженных сил. Кроме того, в порту Южный и в акватории Черного моря атаке подверглись два сухогруза. По данным Минобороны, суда доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.