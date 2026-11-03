Минобороны России уточнило цели ночной атаки на Украине

В порту Килия под удар попала портовая инфраструктура, задействованная в интересах украинских вооруженных сил. Кроме того, в порту Южный и в акватории Черного моря атаке подверглись два сухогруза. По данным Минобороны, суда доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.