«Возможности обходить решения CAS находятся»
Владимир Осипов — о шансах россиян на участие в международных турнирах
Германия и Канада выступили против возвращения российских хоккеистов на международные турниры. Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея снять запрет на их участие. Но власти Канады, где пройдет молодежный чемпионат мира, намерены сохранить ограничения. А Германия, которая должна принять взрослый турнир, уже предупредила о возможных проблемах с допуском россиян. Получается, даже решение CAS не гарантирует спортсменам участия в соревнованиях. Можно ли повлиять на страны, которые отказываются их принимать, рассуждает спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Решение не пускать российских атлетов в ту или иную страну в последнее время принимает массовый характер. Причем на всех уровнях, от детских турниров до чемпионатов и Кубков мира. До прессы доходят только самые резонансные случаи. Если же вид спорта не очень популярен, то история остается в тени.
О том, как не попали в Германию на этап Кубка мира российские «летающие лыжники», скромно умолчали многие информационные агентства. А ведь немцы просто не выдали нашим спортсменам визы. А сколько таких историй вообще не вышло за пределы федераций? Но самое главное — повлиять на подобные действия стран, которые так поступают, спортивные организации не могут, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:
«Единственное, что они могут сделать: в будущем, когда будет рассматриваться вопрос о проведении того или иного соревнования в какой-то стране, которая была замечена в невыдаче выездных виз, учитывать это и решить, что на территории данного государства международные соревнования, крупные, по крайней мере, не состоятся».
Получается, если федерация тоже против допуска россиян на большой спортивный турнир, как в том же хоккее, то даже эти скромные санкции вводиться не будут. Беззаконие порождает безнаказанность, это азы. Так что если смотреть правде в глаза, то никакие решения Спортивного арбитражного суда атлетам из РФ не помогут. Хотя министр спорта страны Михаил Дегтярев, отчитываясь перед Владимиром Путиным, заверял президента, что проблему можно решить:
«Здесь МОК нам в помощь, потому что он внес изменения в условия проведения соревнований. Они требуют письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Европейцы начали сейчас попадать в капкан. Будущие чемпионаты они уже теряют, и такие факты есть: это Польша, в основном Литва, Германия».
По словам спортивного юриста Артема Пацева, Международный олимпийский комитет по-прежнему не может влиять на страны, которые не выдают визы спортсменам из РФ, просто потому что не наделен должными полномочиями:
«Так как МОК не принимает решения о проведении каких-то соревнований по отдельным видам спорта, единственное, что он может сделать в данном случае — выразить какое-нибудь разочарование и призвать всех к спокойствию и соблюдению Олимпийских хартии, но не более того».
Так что работа по тому, как не допустить хоккеистов из РФ на чемпионаты мира, совершенно точно не остановится. Не оставят попыток вставлять палки в колеса российскому спорту и другие федерации. И возможности, так или иначе, обходить решения Международного арбитражного суда у этих организаций находятся. Поэтому простого допуска в тех видах спорта, за которыми следит весь мир, будет недостаточно. В том же футболе нужно будет время, и отчет его пойдет не с момента подписания документов, считает бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко:
«FIFA создала очень неприятный прецедент, когда одна команда заявила, что по политическим мотивам не хочет играть с другой, ее еще кто-то поддержал, и у нее пошли на поводу. Думаю, что потребуется год-два на нормализацию отношений после окончания военного конфликта».
Но позитивный момент в том, что происходит, тоже есть. Ведь если раньше чиновники от спорта следовали старому доброму принципу «потерпи, может, обойдется», то сейчас мы видим реальные победы по многим направлениям и успешные судебные тяжбы. Пока, к сожалению, это не дает того эффекта, которого ждут все поклонники спорта в России. Но когда ситуация нормализуется, а это рано или поздно это произойдет, этот опыт точно поможет защищать атлетов из РФ в локальных скандалах на разных уровнях. Если, конечно, курс не поменяется, как, что греха таить, бывает.