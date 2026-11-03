«Возможности обходить решения CAS находятся»

Так что работа по тому, как не допустить хоккеистов из РФ на чемпионаты мира, совершенно точно не остановится. Не оставят попыток вставлять палки в колеса российскому спорту и другие федерации. И возможности, так или иначе, обходить решения Международного арбитражного суда у этих организаций находятся. Поэтому простого допуска в тех видах спорта, за которыми следит весь мир, будет недостаточно. В том же футболе нужно будет время, и отчет его пойдет не с момента подписания документов, считает бизнесмен, экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко: