Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ за ночь уничтожили 212 БПЛА
В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехватили и уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.