Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ за ночь уничтожили 212 БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.