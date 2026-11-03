Биткоин подешевел более чем на 7% впервые с 2014 года
Стоимость биткоина по итогам октября 2026 года снизилась на 7,32% по сравнению с показателями конца сентября, следует из данных Coinglass. В прошлый раз криптовалюта дешевела еще сильнее в октябре 2014 года — на 12,57%. Биткоин показывал снижение в том же месяце 2018 и 2025 годов. Во все остальные годы цифровая валюта завершала октябрь ростом.
Одновременно с биткоином снижаются цены и на другие криптовалюты. Ethereum (эфир) по итогам октября потерял 16,06%, что стало самым ощутимым падением за этот месяц с 2016 года. По состоянию на 10:16 мск 3 ноября биткоин торговался на уровне $76,5 тыс. (-2,03%). К тому же моменту эфир дешевел на 1,51% — до $2,25 тыс.
Октябрь традиционно считается одним из самых удачных месяцев для биткоина. В октябре 2025 года криптовалюта достигла исторического максимума в $126 тыс. В этот раз на октябрь пришлись жесткие решения ФРС США по ставке и масштабный взлом криптобиржи Binance. Платформа оценила ущерб в $6,3 млрд.