Жители Кубани получили фейковые сообщения из-за взлома приложения МЧС России

Сейчас специалисты устраняют уязвимость приложения и восстанавливают его нормальную работу. В ведомстве подчеркнули, что система оповещения населения России работает в штатном режиме: взлом приложения не влияет и не может повлиять на нее. Оповещение идет через региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), теле- и радиовещание.