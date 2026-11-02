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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Жители Кубани получили фейковые сообщения из-за взлома приложения МЧС России

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке прошлой ночью. Злоумышленники смогли разослать жителям Краснодарского края и других регионов недостоверную информацию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кубани.
Жителей Краснодарского края просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам — сайту МЧС России и официальным аккаунтам ведомства в соцсетях.
Сейчас специалисты устраняют уязвимость приложения и восстанавливают его нормальную работу. В ведомстве подчеркнули, что система оповещения населения России работает в штатном режиме: взлом приложения не влияет и не может повлиять на нее. Оповещение идет через региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), теле- и радиовещание.
Отмечается, что в МЧС России принимают все необходимые меры для восстановления штатной работы приложения. Ситуация под контролем.
Алина Зорина