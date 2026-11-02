Долги судостроительного завода «Крым Марин Сервис» на 124 млн рублей выставили на торги

Торги проводятся в форме публичного предложения с открытой формой подачи заявок. Начальная цена лотов последовательно снижается каждые пять календарных дней на 5% до достижения «цены отсечения», которая составляет 50% от начальной стоимости. Шаг аукциона установлен в размере 5%. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены выбранного лота на специальный расчетный счет должника в ПАО «Совкомбанк».