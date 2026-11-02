Долги судостроительного завода «Крым Марин Сервис» на 124 млн рублей выставили на торги
Конкурсный управляющий Сергей Гаркавенко объявил о проведении торгов имуществом признанного банкротом ООО «Крым Марин Сервис» (Симферополь). На электронной торговой площадке «ЮГРА» на публичное предложение выставлены права требования (дебиторская задолженность) к восьми контрагентам на общую сумму 124 млн руб.
Прием заявок на участие в торгах открыт с 2 ноября и продлится до 26 декабря 2026 года. Предприятие было признано несостоятельным решением Арбитражного суда Республики Крым от 28 июня 2023 года.
На торги выставлены восемь лотов, представляющих собой права требования к различным юридическим и физическим лицам. Самым крупным активом является лот №1 — право требования к ООО «МРС ГРУПП» с начальной стоимостью 51,2 млн руб. Второе по величине обязательство принадлежит ООО «Трансэнергострой» на сумму 13,97 млн руб. Значительную часть конкурсной массы также составляет задолженность физического лица Гавриленко Андрея Евгеньевича (лот №4), оцененная в 41,64 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Крым Марин Сервис» зарегистрировано в 2015 году в Симферополе. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Учредитель — Андрей Гавриленко. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Остальные лоты представлены более скромными суммами: право требования к ООО «ДЕЛЬТАКРЫМ» (лот №3) выставлено за 500 тыс. руб.; к Чигвинцевой Инессе Владимировне (лот №5) — за 10,87 млн руб.; к Емельянову Антону Александровичу (лот №6) — за 4,55 млн руб.; к Науменко Василию Павловичу (лот №7) — за 1 млн руб. Самым небольшим лотом под №8 является задолженность ООО «Международный морской сервис» в размере 329 тыс. руб.
Торги проводятся в форме публичного предложения с открытой формой подачи заявок. Начальная цена лотов последовательно снижается каждые пять календарных дней на 5% до достижения «цены отсечения», которая составляет 50% от начальной стоимости. Шаг аукциона установлен в размере 5%. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены выбранного лота на специальный расчетный счет должника в ПАО «Совкомбанк».
Подведение итогов торгов состоится 28 декабря 2026 года в 12:00 по московскому времени на электронной площадке. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти дней после получения предложения, а полная оплата лота (за вычетом задатка) — в течение 30 дней со дня подписания договора.