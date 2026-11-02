На Кубани осуждена уроженка Молдавии, шпионившая для Украины
65-летнюю уроженку Молдавии, проживающую в Москве, приговорили к 14 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. По версии обвинения, женщина собирала сведения об объекте Минобороны России на территории Краснодарского края во время лечения в одном из санаториев Анапы, а затем передала их через представителя молдавской спецслужбы украинской стороне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как установил суд, в феврале 2026 года женщина сделала несколько снимков военного объекта и отправила их посредством интернет-мессенджера представителю контрразведки Молдовы. Переданные сведения, по оценке суда, могли быть использованы Украиной против российских вооруженных сил для подготовки диверсионно-террористической и иной подрывной деятельности в Краснодарском крае.
По данным следствия, подсудимая, имеющая гражданство России и Молдовы, конфиденциально сотрудничала с Главным управлением контрразведки Службы информации и безопасности Республики Молдова. При этом она знала, что эта структура действует в интересах Службы безопасности Украины. В УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что противоправную деятельность женщины выявили и пресекли сотрудники ведомства.
В прокуратуре региона уточнили, что при вынесении приговора суд учел позицию государственного обвинителя, обстоятельства совершения преступления и личность подсудимой.