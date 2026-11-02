На Кубани осуждена уроженка Молдавии, шпионившая для Украины

65-летнюю уроженку Молдавии, проживающую в Москве, приговорили к 14 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. По версии обвинения, женщина собирала сведения об объекте Минобороны России на территории Краснодарского края во время лечения в одном из санаториев Анапы, а затем передала их через представителя молдавской спецслужбы украинской стороне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.