Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Мера вынужденная и необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Специалисты следуют графику «2 через 6» — четыре очереди, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Электроснабжение подается поочередно каждые два часа потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без света.
С 08:28 до 10:00 — включена 2-я очередь, остальные очереди отключены. С 10:00 до 12:00 — будет включена 3-я очередь. С 12:00 до 14:00 — 4-я очередь. С 14:00 до 16:00 — 1-я очередь. С 16:00 до 18:00 — 2-я очередь. С 18:00 до 20:00 — 3-я очередь.
«Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ, поэтому ограничения могут касаться не всех потребителей остальных очередей, а только их части»,— отмечается в сообщении.