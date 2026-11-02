Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе

С 08:28 до 10:00 — включена 2-я очередь, остальные очереди отключены. С 10:00 до 12:00 — будет включена 3-я очередь. С 12:00 до 14:00 — 4-я очередь. С 14:00 до 16:00 — 1-я очередь. С 16:00 до 18:00 — 2-я очередь. С 18:00 до 20:00 — 3-я очередь.