Главные новости за неделю 26 октября – 1 ноября. Кавказ
Количество индивидуальных предпринимателей в розничной торговле Ставропольского края за январь — сентябрь 2026 года сократилось на 4,2%, до 31 тыс. Снижение также зафиксировано в сельском хозяйстве — на 4,1%, до 1,2 тыс. ИП, оптовой торговле — на 1%, до 3,6 тыс., и обрабатывающих производствах — на 0,4%, до 4,5 тыс. При этом общее число ИП в регионе выросло на 2,2%, до 87,7 тыс.
Ставропольские хозяйства собрали 66,4 тыс. тонн яблок, уборка прошла более чем на 60% площадей и продолжается, сообщили в краевом минсельхозе. Около половины урожая уже заложили на хранение для последующей продажи.
Правительство Ставропольского края одобрило проект регионального бюджета на 2027 год с расходами в размере 221,4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Народное собрание Дагестана согласовало назначение Магомеда Рамазанова председателем правительства республики, сообщил глава региона Федор Щукин.
Дагестан рассчитывает к 2030 году увеличить объем туристических услуг как минимум до 30 млрд руб. и принимать до 2,5 млн туристов ежегодно.
В Дагестане одобрили выплаты на капитальный ремонт поврежденных весенними подтоплениями домов на сумму более 1,1 млрд руб. Положительные решения приняты по 1,4 тыс. заявлениям, что составляет 66,7% от рассмотренных обращений.
Народное собрание Дагестана приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон республики «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования» 2011 года. Заявленная цель — повышение уровня общественной безопасности при проведении публичных мероприятий и обеспечение бесперебойной работы транспортного комплекса региона.