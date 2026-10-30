Дагестан планирует довести объем туруслуг до 30 млрд рублей к 2030 году

Власти Дагестана намерены к 2030 году увеличить объём услуг в сфере туризма не менее чем до 30 млрд руб. Ещё одна целевая задача республики — нарастить турпоток к этому сроку до 2,5 млн туристов в год, сообщил полпред президента РФ в СКФО.