Ключевой аргумент

В ближайшие месяцы управляющие надеются на сезонный рост притоков в паевые фонды. В конце года традиционно растет объем свободных средств населения, в том числе в связи с выплатами годовых бонусов. Как считает Сергей Дюдин, часть этих средств может поступить на фондовый рынок, в том числе и в фонды денежного рынка. Доля таких инвестиций будет во многом зависеть от динамики ставок по депозитам, которые в октябре начали пусть и не сильно, но расти, снижая привлекательность финансовых инвестиций. По данным ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков выросла почти до 13,1% годовых, за два месяца прибавив 0,2 п. п. «Но если ситуация с ликвидностью к декабрю улучшится, то банки не будут агрессивно повышать ставки, и индустрия увидит приток»,— считает Андрей Русецкий. При этом, по его мнению, без дальнейших шагов Банка России по снижению ключевой ставки управляющим не стоит ждать обновления результата декабря 2025 года (почти 193 млрд руб.).