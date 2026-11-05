Ключевой аргумент
Инвесторы подключились к фондам денежного рынка
В октябре интерес частных инвесторов к розничным ПИФам значительно вырос. За месяц инвесторы вложили в них более 140 млрд руб.— втрое больше, чем месяцем ранее. Почти весь приток пришелся на самую консервативную группу фондов — ПИФы денежного рынка, доходность по которым в основном определяется ключевой ставкой. Ближе к концу года участники рынка не исключают дальнейшего усиления притоков, однако сомневаются, что они повторят прошлогодний результат.
По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в октябре 2026 года чистый приток в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил около 142 млрд руб. Это в 3,2 раза больше объема инвестиций, поступивших в сентябре, и в 2 раза больше аналогичного показателя октября 2025 года. В целом текущий результат оказался лучшим для октября, предыдущий максимум был установлен в октябре 2024 года (141 млрд руб.).
Обновление многомесячного максимума связано с резким ростом спроса частных инвесторов на фонды денежного рынка. За минувший месяц клиенты таких фондов почти вдвое нарастили вложения, до 144 млрд руб. Это второй по величине результат за все время их существования. Больше средств в них поступало лишь в декабре 2024 года, когда на фоне рекордной ключевой ставки инвестиции составили свыше 249 млрд руб. Непрерывный приток средств в данную категорию фондов наблюдается 20 месяцев подряд. За это время объем инвестиций превысил 1 трлн руб., из которых 643 млрд руб. было инвестировано в этом году.
Основная причина текущего роста спроса на инструменты денежного рынка — пересмотр ожиданий относительно дальнейшей траектории ключевой ставки.
После двух последовательных пауз (в сентябре и октябре) в текущем цикле смягчения ДКП Банка России инвесторы стали закладывать более продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. В итоге они нарастили вложения в фонды денежного рынка, так как их результат напрямую зависит от уровня ключевой ставки. «Видимо, сценарий "высокая ставка надолго" все больше расценивается как базовый, и инвесторы пока не готовы принимать на себя дополнительные риски, связанные с возможным изменением стоимости акций и облигаций с фиксированным купоном»,— считает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.
Вместе с тем отмечается сокращение объема выхода из фондов облигаций. По итогам месяца чистые погашения паев сократились с 35,6 млрд (в сентябре) до 6,3 млрд руб. При этом директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин обращает внимание на неоднородность потоков: из фондов облигаций с постоянным купоном средства уходят, тогда как фонды облигаций с плавающим купоном продолжают привлекать деньги. «Инвесторы ориентируются на уже полученную доходность и потому предпочитают денежный рынок и плавающий купон»,— констатирует господин Дюдин.
Участники рынка отмечают резкое падение продаж и в фондах акций, чистые оттоки из которых сократились более чем вдвое, до 1,8 млрд руб. Это стало реакцией на восстановление рынка: по итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос более чем на 10% и поднялся выше уровня 2500 пунктов.
Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, произошедший разворот на рынке акций был связан с резким ростом цен на нефть и ослаблением санкционной риторики. В сентябре—октябре средняя цена российской нефти Urals выросла в полтора раза, до $101,5 за баррель. Вдобавок к этому в осенние месяцы активизировались переговоры США и России, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта. «Пока фактор геополитики не дает участникам рынка достаточной уверенности для того, чтобы переоценка продолжилась, а потому по-прежнему продажи фондов акций доминируют»,— отмечает господин Русецкий.
В ближайшие месяцы управляющие надеются на сезонный рост притоков в паевые фонды. В конце года традиционно растет объем свободных средств населения, в том числе в связи с выплатами годовых бонусов. Как считает Сергей Дюдин, часть этих средств может поступить на фондовый рынок, в том числе и в фонды денежного рынка. Доля таких инвестиций будет во многом зависеть от динамики ставок по депозитам, которые в октябре начали пусть и не сильно, но расти, снижая привлекательность финансовых инвестиций. По данным ЦБ, в третьей декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков выросла почти до 13,1% годовых, за два месяца прибавив 0,2 п. п. «Но если ситуация с ликвидностью к декабрю улучшится, то банки не будут агрессивно повышать ставки, и индустрия увидит приток»,— считает Андрей Русецкий. При этом, по его мнению, без дальнейших шагов Банка России по снижению ключевой ставки управляющим не стоит ждать обновления результата декабря 2025 года (почти 193 млрд руб.).
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 9