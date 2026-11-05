Профильный комитет рекомендовал отклонить программные избирательные инициативы КПРФ

453-страничный документ был внесен в Думу в феврале 2023 года. В нем коммунисты предлагают, в частности, отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования, сделать единым днем голосования третье воскресенье марта, запретить практику «паровозов», когда списки возглавляет популярная личность, которая впоследствии отказывается от мандата. КПРФ считает необходимым отменить муниципальный фильтр, для преодоления которого кандидат в губернаторы обязан собрать в свою поддержку от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов. Также предлагается ввести критерий существенности ошибок в документах кандидатов при принятии решений об их регистрации или отказе в ней. Кроме того, Компартия выступает за введение уведомительного порядка проведения предвыборных митингов и за возвращение общедоступной трансляции в интернете с камер видеонаблюдения на участках.