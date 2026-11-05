Профильный комитет рекомендовал отклонить программные избирательные инициативы КПРФ
Комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству 5 ноября рекомендовал палате отклонить по упрощенной процедуре целый ряд инициатив коммунистов, связанных с выборами, включая масштабный проект нового Избирательного кодекса.
453-страничный документ был внесен в Думу в феврале 2023 года. В нем коммунисты предлагают, в частности, отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования, сделать единым днем голосования третье воскресенье марта, запретить практику «паровозов», когда списки возглавляет популярная личность, которая впоследствии отказывается от мандата. КПРФ считает необходимым отменить муниципальный фильтр, для преодоления которого кандидат в губернаторы обязан собрать в свою поддержку от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов. Также предлагается ввести критерий существенности ошибок в документах кандидатов при принятии решений об их регистрации или отказе в ней. Кроме того, Компартия выступает за введение уведомительного порядка проведения предвыборных митингов и за возвращение общедоступной трансляции в интернете с камер видеонаблюдения на участках.
Помимо кодекса комитет рекомендовал Думе отклонить законопроект коммунистов о введении его в действие и отдельную инициативу КПРФ, посвященную отмене муниципального фильтра. Также на отклонение пошел законопроект Компартии о запрете призовых розыгрышей, участие в которых зависит от выбранного способа голосования на выборах. В пояснительной записке к документу коммунисты отдельно упомянули московскую программу «Миллион призов», в рамках которой столичные избиратели, решившие голосовать онлайн, получают возможность участвовать в розыгрыше призовых баллов.
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 3