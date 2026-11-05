Сотрудникам сужают горизонты

В большинстве случаев участники программ могут рассчитывать на вознаграждение по итогам трех лет работы в компании — это предусмотрено 75% программ с денежными выплатами и 50% программ с премиями в виде акций. Однако доля программ с более длительным горизонтом планирования (до пяти лет) постепенно растет: в первом случае она увеличилась с 12% до 15%, во втором — с 10% до 15%. Как отмечают в SQN, это отражает сомнения бизнеса в собственной прибыльности в ближайшие годы. «При этом также растет число случаев, когда выплаты по таким программам сокращаются или не происходят вовсе. Одна из причин — снижение стоимости бизнеса, как рыночной, так и по независимой оценке»,— говорит партнер компании The Edgers Анна Сус.