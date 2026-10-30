В Дагестане свыше 1 млрд рублей выплатят на капремонт поврежденных паводком домов
На капитальный ремонт домов, поврежденных весенними подтоплениями, в Дагестане одобрены выплаты более чем на 1,1 млрд руб. По словам премьер-министра республики Магомеда Рамазанова, на сегодняшний день рассмотрено 66,7% поступивших заявлений, положительные решения вынесены по 1 467 из них.
Завершить разбор заявлений на капремонт власти намерены до конца октября, на строительство и покупку жилья — до конца ноября: сертификатов по этому направлению согласовано уже около 300. Данные премьер озвучил на очередном заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС под руководством заместителя главы МЧС России Алексея Кострубицкого.
По итогам предыдущего заседания той же комиссии, 16 октября, речь шла о 3,7 млрд руб., выданных 93 тыс. жителей, по 1 001 одобренному заявлению на капремонт на 770,3 млн руб. и 286 сертификатах на строительство жилья. Сейчас единовременную помощь уже назначили 94 тыс. граждан на сумму свыше 3,8 млрд руб., а касса капремонта выросла более чем на треть — с 770 млн до 1,1 млрд руб.