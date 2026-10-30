В Дагестане свыше 1 млрд рублей выплатят на капремонт поврежденных паводком домов

По итогам предыдущего заседания той же комиссии, 16 октября, речь шла о 3,7 млрд руб., выданных 93 тыс. жителей, по 1 001 одобренному заявлению на капремонт на 770,3 млн руб. и 286 сертификатах на строительство жилья. Сейчас единовременную помощь уже назначили 94 тыс. граждан на сумму свыше 3,8 млрд руб., а касса капремонта выросла более чем на треть — с 770 млн до 1,1 млрд руб.