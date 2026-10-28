Правительство Ставрополья утвердило план бюджета на 2027 год

Глава Ставрополья отметил, что в регионе намерены продолжить строительство школ и детских садов, в том числе в Ставрополе, Михайловске и Кисловодске. Капитальный ремонт и оснащение предусмотрены для 17 школ. Планируется также начать строительство двух поликлиник: на 530 посещений в смену в станице Ессентукской и на 550 посещений в поселке Горячеводском.