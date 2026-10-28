Правительство Ставрополья утвердило план бюджета на 2027 год
Правительство Ставропольского края одобрило проект регионального бюджета на 2027 год с расходами в размере 221,4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Глава Ставрополья отметил, что в регионе намерены продолжить строительство школ и детских садов, в том числе в Ставрополе, Михайловске и Кисловодске. Капитальный ремонт и оснащение предусмотрены для 17 школ. Планируется также начать строительство двух поликлиник: на 530 посещений в смену в станице Ессентукской и на 550 посещений в поселке Горячеводском.
В сфере ЖКХ власти рассчитывают завершить реконструкцию очистных сооружений в Ипатово, Дивном, Затеречном и Александрии. Кроме того, планируется начать строительство нового водозаборного сооружения на Сенгилеевском водозаборе для повышения надежности водоснабжения Ставропольской агломерации. Продолжится, как отмечается, и обновление коммунальных сетей в пяти муниципальных округах, а также работы по улучшению теплоснабжения в Кисловодске и Невинномысске.
На благоустройство дворов ветеранов предусмотрено 200 млн руб. Новую краевую программу предложили жители региона во время прямой линии. В Пятигорске также продолжится реконструкция Парка Победы в районе Новопятигорского озера.
Согласно документу, на поддержку участников специальной военной операции и их семей планируется направить около 21 млрд руб.
Отдельные средства планируется направить на строительство и ремонт региональных и местных дорог.
Документ предстоит рассмотреть краевой думе.