На Ставрополье собрали 66,4 тысяч тонн яблок

Ставрополье отправляет яблоки в другие регионы: по оценке АБ-Центра, ежегодные поставки обычно составляют 35–40 тыс. тонн. В урожайном сезоне 2024/2025 они превысили 50 тыс. тонн. В 2024 году в промышленных садах края собрали около 95 тыс. тонн яблок, в 2025-м — около 82 тыс. тонн. В июне губернатор Владимир Владимиров заявил, что регион рассчитывает увеличить сбор до 143 тыс. тонн к 2030 году.