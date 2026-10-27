На Ставрополье собрали 66,4 тысяч тонн яблок
Ставропольские хозяйства собрали 66,4 тыс. тонн яблок. Уборка прошла более чем на 60% площадей и продолжается: садоводы снимают осенние и зимние сорта. Около половины уже собранного урожая отправили в плодохранилища, чтобы продавать его после окончания сезона, сообщили в региональном минсельхозе.
Зимние и осенне-зимние сорта занимают более 70% промышленных яблоневых насаждений края. Их собирают до полного созревания: плотные плоды лучше переносят перевозку и могут храниться несколько месяцев. Сбор зимних яблок в промышленных садах может продолжаться до конца декабря, сообщал краевой отраслевой центр «Ставропольвиноградплодопром». В числе распространенных в регионе сортов — «Голден Делишес», «Ред Делишес», «Гала», «Джонаголд», «Кармен» и «Гренни Смит».
В крае работают 17 плодохранилищ общей мощностью около 74 тыс. тонн. Их камеры позволяют регулировать газовую среду и замедлять созревание плодов. В феврале отраслевой центр сообщал, что на хранение уже заложили более 40 тыс. тонн яблок. Дополнительные мощности строят в Невинномысске: комплекс рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. тонн фруктов. Объем инвестиций в проект составляет 6,3 млрд руб., завершить строительство планируют до конца 2026 года. Проект допускает последующее удвоение мощности.
Ставрополье отправляет яблоки в другие регионы: по оценке АБ-Центра, ежегодные поставки обычно составляют 35–40 тыс. тонн. В урожайном сезоне 2024/2025 они превысили 50 тыс. тонн. В 2024 году в промышленных садах края собрали около 95 тыс. тонн яблок, в 2025-м — около 82 тыс. тонн. В июне губернатор Владимир Владимиров заявил, что регион рассчитывает увеличить сбор до 143 тыс. тонн к 2030 году.
В 2026 году на развитие садоводства по краевой программе «Развитие сельского хозяйства» выделили 528 млн руб. Аграрии могут получить субсидии на закладку садов, уход за молодыми насаждениями и развитие питомников; для создания и модернизации плодовых, овощных и картофелехранилищ доступны льготные кредиты и субсидии. По данным отраслевого центра, новые посадки, питомники и хранилища составляют часть плана по расширению производства и поставок ставропольских фруктов.