На Ставрополье с начала года число ИП в розничной торговле сократилось на 1,3 тыс.

В производстве одежды число ИП сократилось на 3,8%, или на 26, до 685. В целом в обрабатывающих производствах показатель снизился на 0,4%, или на 18, до 4 572. В том числе в производстве мебели количество предпринимателей уменьшилось на 2,6%, или на 13, до 490.