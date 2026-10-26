На Ставрополье с начала года число ИП в розничной торговле сократилось на 1,3 тыс.
На Ставрополье с 1 января по 1 октября 2026 года число индивидуальных предпринимателей (ИП) в розничной торговле, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, сократилось на 4,2%, или на 1 332, до 31 719, подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Северо-Кавказстата.
В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве число ИП уменьшилось на 4,1%, или на 52, до 1 278. Почти все снижение пришлось на собственно сельское хозяйство, где число предпринимателей сократилось на 4,4%, также на 52, до 1 172.
В оптовой торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, количество ИП снизилось на 1%, или на 37, до 3 679. В предоставлении прочих видов услуг стало меньше предпринимателей на 0,8%, или на 29, до 3 623.
В производстве одежды число ИП сократилось на 3,8%, или на 26, до 685. В целом в обрабатывающих производствах показатель снизился на 0,4%, или на 18, до 4 572. В том числе в производстве мебели количество предпринимателей уменьшилось на 2,6%, или на 13, до 490.
При этом в целом количество индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае увеличилось на 2,2%, до 87 722. Наиболее заметный прирост зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности — на 13,6%, или на 717 ИП, до 5 273.
В транспортировке и хранении число предпринимателей выросло на 6%, или на 661, до 11 018. В сфере информации и связи прирост составил 23,2%, или 618 ИП, до 2 663. В административной деятельности и сопутствующих услугах количество предпринимателей увеличилось на 17,8%, или на 510, до 2 864.
В строительстве число ИП выросло на 7,1%, или на 452, до 6 368. В деятельности по операциям с недвижимым имуществом прирост составил 9,2%, или 408 предпринимателей, до 4 433. В гостиничном бизнесе и общественном питании количество ИП увеличилось на 5,2%, или на 201, до 3 860.
В сфере культуры, спорта, досуга и развлечений число предпринимателей выросло на 8,1%, или на 94, до 1 159. В образовании показатель увеличился на 7,3%, или на 68, до 937.
В торговле автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонте число ИП увеличилось на 1,4%, или на 43, до 3 106. В производстве пищевых продуктов прирост составил 1,7%, или 15 предпринимателей, до 909. В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, количество ИП выросло на 1,9%, или на девять, до 475.
Всего на 1 октября 2026 года в Ставропольском крае насчитывалось 87 722 индивидуальных предпринимателя. В статистике Северо-Кавказстата учитываются ИП, в том числе адвокаты и нотариусы, без включения глав крестьянских фермерских хозяйств.