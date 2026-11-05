Ложный сустав

С нейрофиброматозом беда в том, что его в сущности только и можно — наблюдать. Лечения самой генетической поломки, по вине которой на нервах образуются наросты, пока нет. И тут уж как повезет. Может быть, ничего и не будет, кроме кофейных пятен на теле, а может быть, опухоли появятся на нервах, отвечающих за слух, зрение, вестибулярный аппарат. Некоторые опухоли в таком случае можно удалить хирургически. Некоторые располагаются слишком глубоко, так что их давление можно лишь уменьшить при помощи лекарств. Одним словом, наблюдать и лечить проявления болезни, а не саму болезнь.