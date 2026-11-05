Конгресс Парагвая не собрал кворум для отставки президента
Конгресс Парагвая не смог принять или отвергнуть отставку президента Сантьяго Пеньи из-за недостаточного количества голосов. В момент голосования, которое началось после продолжительных дебатов, депутаты правящей партии «Колорадо» покинули зал заседаний, передает ABC Color.
Из-за отсутствия кворума Сантьяго Пенья остается на должности президента Парагвая. Ранее господин Пенья объявил, что уходит в отставку для сохранения стабильности в стране: 3 ноября в стране разгорелся финансовый кризис и начались массовые протесты.
На экстренном заседании Конгресса оппозиция выступала против отставки Сантьяго Пеньи. По мнению депутатов оппозиционных партий, уход с должности оставит господина Пенью безнаказанным за начавшийся кризис, поскольку он получил бы пожизненное место в Сенате и парламентскую неприкосновенность. Правящая партия Колорадо настаивала на том, что принятие отставки позволит быстрее восстановить общественное спокойствие.
В ночь на 3 ноября ЦБ Парагвая ликвидировал крупнейший в стране цифровой банк Ueno. Доступа к деньгам лишились около 60% населения — 2,9 млн человек. На счетах банка также хранились $850 млн государственных средств. Клиенты банка вышли на акции протеста, потребовав вернуть им деньги. Позднее акции переросли в столкновения с полицией.