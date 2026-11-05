Конгресс Парагвая не собрал кворум для отставки президента

На экстренном заседании Конгресса оппозиция выступала против отставки Сантьяго Пеньи. По мнению депутатов оппозиционных партий, уход с должности оставит господина Пенью безнаказанным за начавшийся кризис, поскольку он получил бы пожизненное место в Сенате и парламентскую неприкосновенность. Правящая партия Колорадо настаивала на том, что принятие отставки позволит быстрее восстановить общественное спокойствие.