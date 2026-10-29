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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кавказ

Народное собрание Дагестана утвердило Магомеда Рамазанова премьером республики

Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин.

Пресс-служба правительства Республики Дагестан

По его словам, господин Рамазанов имеет значительный опыт государственной службы, в том числе на федеральном уровне. На посту председателя правительства он должен обеспечить координацию работы исполнительной власти и выполнение задач социально-экономического развития региона.
Среди приоритетов работы кабмина глава республики назвал устойчивый экономический рост, создание рабочих мест, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, водоснабжения и дорожного строительства. Также в числе задач — реализация национальных проектов, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Наталья Белоштейн