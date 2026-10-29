Народное собрание Дагестана утвердило Магомеда Рамазанова премьером республики
Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин.
По его словам, господин Рамазанов имеет значительный опыт государственной службы, в том числе на федеральном уровне. На посту председателя правительства он должен обеспечить координацию работы исполнительной власти и выполнение задач социально-экономического развития региона.
Среди приоритетов работы кабмина глава республики назвал устойчивый экономический рост, создание рабочих мест, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, энергоснабжения, водоснабжения и дорожного строительства. Также в числе задач — реализация национальных проектов, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.