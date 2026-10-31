Парламент Дагестана ограничил площадки для публичных мероприятий

Вторая новелла касается процедуры согласования. Пункт 5 статьи 6 вводит новое основание для отказа — проведение мероприятия на участках дорог, находящихся в аварийном состоянии, если это создаёт угрозу здоровью и безопасности участников. Авторы инициативы указывают, что норма позволит органам власти легитимно отказывать в согласовании акций в заведомо опасных локациях — на участках с провалами грунта, разрушенными опорами мостов, обваливающейся подпорной стеной или оголённой арматурой, — где массовое скопление людей может спровоцировать дальнейшее разрушение объекта или травмы из-за обвала конструкций.