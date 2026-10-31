Парламент Дагестана ограничил площадки для публичных мероприятий
Народное собрание Дагестана приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон республики «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования» 2011 года. Заявленная цель — повышение уровня общественной безопасности при проведении публичных мероприятий и обеспечение бесперебойной работы транспортного комплекса региона.
Правки сводятся к двум новеллам. Статья 3 дополняется частью 4, запрещающей в ходе публичного мероприятия совершение действий, создающих угрозу повреждения объектов транспортной инфраструктуры, — речь об остановочных павильонах, контактной сети, дорожных знаках, барьерных ограждениях и светофорных объектах. В пояснительной записке норма характеризуется как превентивная: она конкретизирует общий запрет на создание помех движению применительно к сохранности конструкций и призвана защищать государственное и муниципальное имущество от вандализма и неосторожного обращения при массовом скоплении людей.
Вторая новелла касается процедуры согласования. Пункт 5 статьи 6 вводит новое основание для отказа — проведение мероприятия на участках дорог, находящихся в аварийном состоянии, если это создаёт угрозу здоровью и безопасности участников. Авторы инициативы указывают, что норма позволит органам власти легитимно отказывать в согласовании акций в заведомо опасных локациях — на участках с провалами грунта, разрушенными опорами мостов, обваливающейся подпорной стеной или оголённой арматурой, — где массовое скопление людей может спровоцировать дальнейшее разрушение объекта или травмы из-за обвала конструкций.
По оценке авторов законопроекта, его принятие укрепит сохранность объектов транспортной инфраструктуры, повысит защищённость пассажиров и минимизирует риски несчастных случаев, включая предотвращение техногенных инцидентов при критической концентрации людей на дефектных конструкциях.