Главные новости за 30 октября. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодаре отопительный сезон начнется 2 ноября. Прежде всего теплоснабжение включат социальным объектам: школам, детским садам, медицинским учреждениям и другим.
В новом рейтинге глав регионов России за сентябрь-октябрь 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 48-е место. Ранее он находился на 46-й строчке (по итогам июля-августа), а в начале года, в январе-феврале, занимал 42-е место.
В Симферопольской городской клинической больнице №7 продолжается капитальный ремонт здания стационара. На работы выделено 960 млн руб. из средств, предоставленных Крыму правительством Москвы.
Суд избрал меру пресечения в отношении главы Новокубанского городского поселения Александра Минина. Он заключен под стражу до 27 декабря 2026 года — на два месяца.
Восстановленная школа №15 имени Е.Я. Савицкого в Новороссийске примет детей после осенних каникул. Учебное учреждение дважды пострадало во время массированных атак на город со стороны ВСУ.
В Большой Ялте будет построен современный кампус «Ноосфера» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Это один из 40 кампусов, которые создадут в стране до 2036 года по поручению президента России Владимира Путина.
Краснодарский край заинтересован в запуске прямых регулярных авиаперелетов в Таиланд. Сейчас есть сезонные чартерные рейсы в Сочи из Бангкока.
Суд отменил мировое соглашение тепличного комбината «Белореченский» на 412 млн рублей. Суд пришел к выводу, что договоренность между должником, ООО «Овощи Краснодарского края» и ООО «Грос Ритейл» фактически направлена на обход вступившего в силу судебного акта Верховного суда РФ и нарушает права независимых кредиторов.
С начала 2026 года Сочи принял около 6,1 млн туристов, из них 3,3 млн посетили курорт в период летнего купального сезона — с 1 июня по 30 сентября.
Краснодарский край в сентябре 2026 года занял место в нижней части рейтинга регионов по среднему кредитному рейтингу жителей, оказавшись на 64 месте из 68.