В Новороссийске восстановленная после атак БПЛА школа примет детей после каникул
Восстановленная школа №15 имени Е.Я. Савицкого в Новороссийске примет детей после осенних каникул. Учебное учреждение дважды пострадало во время массированных атак на город со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По его словам, для оценки состояния здания школы специалисты провели экспертизу. Сейчас основные ремонтные работы на объекте закончены: укреплено подвальное помещение, заменены оконные блоки со стеклопакетами, устроены полы, на фасад также нанесена декоративная штукатурка и завершена отделка внутренних помещений. Работниками проведена уборка территории учреждения и вывезен мусор.
Мэр отметил, что пока здание восстанавливали, с начала учебного года 186 учеников занимались в школе №16. После осенних каникул дети вернутся в свою школу.