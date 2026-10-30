В Новороссийске восстановленная после атак БПЛА школа примет детей после каникул

По его словам, для оценки состояния здания школы специалисты провели экспертизу. Сейчас основные ремонтные работы на объекте закончены: укреплено подвальное помещение, заменены оконные блоки со стеклопакетами, устроены полы, на фасад также нанесена декоративная штукатурка и завершена отделка внутренних помещений. Работниками проведена уборка территории учреждения и вывезен мусор.