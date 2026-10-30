В Симферополе на ремонт стационара горбольницы №7 направили 960 млн рублей
В Симферопольской городской клинической больнице №7 продолжается капитальный ремонт здания стационара. На работы выделено 960 млн руб. из средств, предоставленных Крыму правительством Москвы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Завершить реконструкцию планируется в 2028 году. Ремонт, как отмечается, проводится поэтапно, поэтому больница продолжает принимать пациентов и оказывать медицинскую помощь. Учреждение является многопрофильным и обслуживает жителей Симферополя и других населенных пунктов Крыма. Здесь также выполняют высокотехнологичные медицинские вмешательства.
После завершения работ планируется улучшить условия пребывания пациентов и расширить возможности больницы. В частности, в учреждении начнут оказывать медицинскую помощь по профилю «травматология и ортопедия».
В 2025–2026 годах в больнице №7 открыли новое здание филиала поликлиники на улице Балаклавской и первое в Крыму модульное приемное отделение для экстренной помощи пациентам с угрожающими жизни состояниями.