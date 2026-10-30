В Симферополе на ремонт стационара горбольницы №7 направили 960 млн рублей

Завершить реконструкцию планируется в 2028 году. Ремонт, как отмечается, проводится поэтапно, поэтому больница продолжает принимать пациентов и оказывать медицинскую помощь. Учреждение является многопрофильным и обслуживает жителей Симферополя и других населенных пунктов Крыма. Здесь также выполняют высокотехнологичные медицинские вмешательства.