В Большой Ялте строят современный кампус «Ноосфера» Крымского университета

В Большой Ялте будет построен современный кампус «Ноосфера» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Это один из 40 кампусов, которые создадут в стране до 2036 года по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.