В Большой Ялте строят современный кампус «Ноосфера» Крымского университета
В Большой Ялте будет построен современный кампус «Ноосфера» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Это один из 40 кампусов, которые создадут в стране до 2036 года по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, «Ноосфера» вошла в число 19 проектов, которые отобрали в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Его создание направлено на формирование кадрового и технологического потенциала главных отраслей экономики Крыма. К 2042 году планируют выпускать около 4 тыс. специалистов ежегодно.
Здание кампуса общей площадью 75 тыс. кв. м расположится в селе Понизовка. Сергей Аксенов отметил, что «Ноосфера» будет включать в себя общеобразовательную школу, высшую школу подготовки кадров, учебные корпуса, инновационную инфраструктуру, в том числе технологический парк и бизнес-инкубатор, а также культурные и спортивные учреждения и общежития.
«Особое внимание планируется уделить интеграции с индустриальными партнерами, которые будут участвовать в разработке образовательных программ, практической подготовке студентов и коммерциализации исследований. К 2036 году должно быть разработано минимум 13 образовательных программ и открыто не менее 13 учебно-научных лабораторий», — заявил глава Крыма.
Проект реализуется при поддержке Сбера и курорта «Мрия». Сергей Аксенов выразил благодарность главе Сбербанка, экс-министру экономического развития и торговли России Герману Грефу за инвестиции.