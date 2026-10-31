Часть эвакуированных из Алешек доставлены в больницы Симферополя
Врачи осмотрели эвакуированных из Алешек граждан. Несколько из них были доставлены в больницы Симферополя, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Точное число госпитализированных не уточняется. «При осмотрах у них выявлены обострения хронических заболеваний, сердечно-сосудистые и хирургические патологии, минно-взрывные травмы»,— рассказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).
Город Алешки расположен на левом берегу Днепра напротив города Херсон. До 22:59 мск 1 ноября в городе объявлен режим тишины. Вчера была завершена гуманитарная миссия, организованная при содействии первой леди США Мелании Трамп. По ее словам, город покинули более 750 человек.