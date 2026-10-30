Кубань оказалась внизу списка регионов по кредитному рейтингу жителей

Краснодарский край в сентябре 2026 года занял место в нижней части рейтинга регионов по среднему кредитному рейтингу жителей, оказавшись на 64 месте из 68. По данным онлайн-платформы «Кредистория» Объединенного кредитного бюро (ОКБ), показатель в регионе составил 701 балл — на один пункт выше, чем в Краснодаре, где он достиг 700 баллов. При этом средний кредитный рейтинг россиян за месяц составил 721 балл.