Кубань оказалась внизу списка регионов по кредитному рейтингу жителей
Краснодарский край в сентябре 2026 года занял место в нижней части рейтинга регионов по среднему кредитному рейтингу жителей, оказавшись на 64 месте из 68. По данным онлайн-платформы «Кредистория» Объединенного кредитного бюро (ОКБ), показатель в регионе составил 701 балл — на один пункт выше, чем в Краснодаре, где он достиг 700 баллов. При этом средний кредитный рейтинг россиян за месяц составил 721 балл.
В целом разница между показателями жителей разных городов страны достигла 295 баллов. Лидером рейтинга второй месяц подряд остается Билибино Чукотского автономного округа с результатом 795 баллов. Следом расположились Краснознаменск Московской области (793 балла), Саров Нижегородской области (792) и Ардатов в Мордовии (785). Москва заняла пятое место с 778 баллами.
В первую десятку также вошли Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (776 баллов), Одинцово (775), Санкт-Петербург и Видное (по 774), Дубна и Мышкин (по 773), Нововоронеж и Реутов (по 771). Последние четыре города попали в десятку впервые. Иннополис, напротив, покинул рейтинг: за год средний балл его жителей снизился на 13 пунктов, до 769.
Наибольший годовой прирост кредитного рейтинга среди городов зафиксирован в Верхоянске Якутии — за период с сентября 2025 года показатель увеличился на 44 пункта, до 702 баллов. Второе место по динамике заняло Пошехонье Ярославской области, где рейтинг вырос на 19 пунктов, до 712. В Инсаре Мордовии он прибавил 17 пунктов и достиг 743 баллов.
Среди региональных центров-миллионников кредитный рейтинг, как правило, выше среднего показателя по субъекту. Наиболее заметный разрыв зафиксирован в Новосибирской и Омской областях — по 48 пунктов. В Новосибирске показатель составил 725 баллов против 677 по региону, в Омске — 723 против 675. Краснодарский край оказался в числе исключений: средний рейтинг жителей региона на один пункт превысил показатель краевой столицы. Аналогичная ситуация сложилась в Волгоградской области — 706 баллов против 705 в Волгограде.
В рейтинге субъектов РФ по кредитному рейтингу жителей Краснодарский край не вошел в первую десятку. Ее возглавила Москва с 778 баллами. Далее следуют Санкт-Петербург (774), Чувашия (755), Ямало-Ненецкий автономный округ (754) и Московская область (749). В десятку также вошли Удмуртия (747), Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ (по 744), Чукотский автономный округ (744) и Белгородская область (742).