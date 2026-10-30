Глава Кубани Вениамин Кондратьев занял 48-е место в рейтинге губернаторов России
В новом рейтинге глав регионов России за сентябрь-октябрь 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 48-е место. Ранее он находился на 46-й строчке (по итогам июля-августа), а в начале года, в январе-феврале, занимал 42-е место. Список подготовил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в текущем рейтинге расположился на 23-м месте. В предыдущем периоде он был на 27-й строчке, а в начале года — на 14-й.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял в рейтинге 38-е место. В июле-августе он занимал 36-е место, а в январе-феврале — 46-е.
Первые десять строчек рейтинга заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Тюменской области Алексей Моор и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.