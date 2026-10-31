В Сербии отозвали лицензию у банка Alta

Агентство по защите вкладов назначено конкурсным управляющим банка. По мнению НБС, важно обеспечить, чтобы активы Alta Banka остались под контролем, и не допустить их растраты. Вкладчиков должны «в кратчайшие сроки» уведомить, в каких банках они смогут снять свои вклады на сумму до €50 тыс., а также о порядке подачи заявлений о выплатах.