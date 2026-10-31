В Сербии отозвали лицензию у банка Alta
Национальный банк Сербии (НБС) объявил об отзыве лицензии у Alta banka, одного из крупнейших в стране. НБС заявил, что принял меры «в целях защиты вкладчиков и других кредиторов, а также предотвращения распространения негативных последствий для общества и экономики» страны.
Агентство по защите вкладов назначено конкурсным управляющим банка. По мнению НБС, важно обеспечить, чтобы активы Alta Banka остались под контролем, и не допустить их растраты. Вкладчиков должны «в кратчайшие сроки» уведомить, в каких банках они смогут снять свои вклады на сумму до €50 тыс., а также о порядке подачи заявлений о выплатах.
«Данная процедура... сохраняет финансовую стабильность банковского сектора и финансового рынка, что является необходимым условием для бесперебойного функционирования всей нашей экономики. Защита вкладчиков и их требований является приоритетом, и для повышения и поддержания ее на максимально высоком уровне необходимо подходить ко всему осознанно»,— прокомментировали в НБС.
ТАСС пишет, что Alta Banka владеет предприниматель Давор Мацура. Он считается близким к руководству Сербской прогрессивной партии (СПП) и окружению бывшего президента страны Александра Вучича. 25 октября в Сербии прошли досрочные парламентские выборы, и СПП, находившаяся у власти 14 лет, их проиграла.