Семь-восемь

Ветеран Второй мировой и Корейской войн, бывший министр военно-морских сил США Джон Уильям Уорнер III не имел отношения к кинематографу. Летом 1976 года, в момент знакомства с Тейлор, он руководил федеральной программой празднования двухсотлетия США. Однажды его попросили сопровождать Тейлор на мероприятии британского посольства во время визита королевы Елизаветы II. Он рассказал Тейлор о своей ферме «Атока» в штате Виргиния. Тейлор поинтересовалась: «Я могу вам позвонить и приехать в гости?» Уорнер предупредил, что собирался неделю не бриться и заниматься только лошадьми и скотом. Это ее не остановило. Они поженились 4 декабря 1976 года на его ферме. Два года спустя Уорнер баллотировался в Сенат. Тейлор активно участвовала в его избирательной кампании. Возможно, это обеспечило ему победу на выборах. Сенатором от Виргинии Уорнер оставался на протяжении 30 лет. Но Тейлор не понравилась роль «миссис Сенатор». Свою новую жизнь она называла в интервью «своего рода домашней Сибирью». Супруги разъехались осенью 1981 года. 5 ноября 1982-го был оформлен развод без признания виновности. Цитата из еще одного интервью Тейлор точно характеризует причину расставания: «А потом он женился на Сенате». Еще до заключения брака был подписан брачный контракт, по которому при разводе каждый из супругов сохранял контроль за своим состоянием.