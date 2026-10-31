Семь-восемь
История браков и разводов Элизабет Тейлор
30 лет назад самая знаменитая Клеопатра в истории кинематографа Элизабет Тейлор развелась в последний раз. Всего же у нее было семь мужей и восемь свадеб. «Ъ» — о тех, кого она выбирала.
Конрад «Никки» Хилтон-младший
Они познакомились в октябре 1949 года в голливудском клубе Mocambo. Она — семнадцатилетняя красавица-кинозвезда. Он — наследник одного из самых крупных состояний США, старший сын гостиничного магната Конрада Хилтона.
По сравнению со старшим братом Уильямом Бэрроном Хилтоном, который в 1966 году сменил отца на посту генерального директора сети отелей Hilton, Конрад «Никки» Хилтон-младший сделал менее удачную карьеру в гостиничном бизнесе. В период знакомства с Тейлор он был совладельцем и вице-президентом отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе, а в 1951 году был назначен вице-президентом Hilton Hotels Corporation.
В феврале 1950-го Элизабет Тейлор исполнилось 18 лет. 6 мая 1950-го она пошла с Никки Хилтоном под венец в Церкви Доброго Пастыря в Беверли-Хиллз. Тейлор в период их романа снималась в фильме «Отец невесты» (в 1991 и 2022 годах были выпущены его ремейки).
Киностудия MGM, с которой у Тейлор был контракт, не упустила столь удачного повода, чтобы рекламировать две свадьбы, реальную и кинематографическую.
Премьера картины состоялась в Нью-Йорке 18 мая 1950 года. Много лет спустя в интервью журналу Interview в феврале 2007-го Тейлор рассказывала о своем первом браке так: «Я ушла из дома, как только смогла — в 18 лет. Мне казалось, что я влюблена, и я вышла замуж; пресса окрестила нас "принцем на белом коне" и "Золушкой". Он был из семьи Хилтонов, а я — бедной маленькой Золушкой. Когда через девять месяцев я подала на развод, то не стала объяснять суду причину, но он был жестоким человеком. Его жестокость проявлялась, когда он выпивал,— раньше я этого не замечала, потому что за те восемь месяцев, пока мы были помолвлены, он не выпил ни капли».
14 декабря 1950 года агентство UPI опубликовало сообщение: «Гламурная Элизабет Тейлор сегодня заявила, что подаст на развод, который положит конец сказочной истории ее брака с богачом Ником Хилтоном». В кинотеатрах в то время шел фильм с ее участием с подходящим к случаю названием — «Сильное похмелье». 29 января 1951 года суд удовлетворил иск о разводе. Корреспондент Associated Press передавал из зала суда: «Мисс Тейлор показала, что Хилтон, сын гостиничного магната Конрада Хилтона, демонстрировал безразличие к ней на публичных мероприятиях и довел ее до нервного, подавленного и болезненного состояния, из-за чего она потеряла вес. Она подтвердила, что не требует алиментов и что имущества, подлежащего разделу, у супругов нет. Также она попросила вернуть ей девичью фамилию. После дачи показаний актриса расплакалась и положила голову на плечо пресс-агента своей киностудии. Слушание продолжалось 10 минут. После этого судья Верховного суда Термонд Кларк вынес предварительное решение о разводе на основании жестокого обращения. Согласно законодательству Калифорнии, бывшие супруги не смогут вновь вступить в брак в течение года».
Майкл Уайлдинг
С британским киноактером Майклом Уайлдингом Элизабет Тейлор впервые встретилась еще до знакомства с Никки Хилтоном — в конце 1948 года в Великобритании. Тейлор снималась в фильме «Заговорщик», играла роль жены майора британской армии, оказавшегося советским шпионом. На съемки приехала ее подруга детства Шеран Казалет. Тейлор спросила, с кем та хотела бы познакомиться.
Подруга ответила, что без ума от Уайлдинга и хотела бы с ним встретиться. Тейлор не была знакома с Уайлдингом, но пригласила его на ланч.
В 1951 году Тейлор снова оказалась в Великобритании — на съемках фильма «Айвенго». У нее начался роман с Уайлдингом, который был почти на 20 лет старше. В январе 1952-го корреспондент The Daily Telegraph в Голливуде сообщал: «Английская звезда Майкл Уайлдинг, чей роман или, скорее, предполагаемый роман с красавицей Элизабет Тейлор заставил всех теряться в догадках, уезжает домой, в Лондон, на три месяца. Но на этой неделе Майкл сказал мне: "Можете написать это в своей колонке. Когда вернусь, я женюсь на Лиз!" Разделяет ли великолепная мисс Тейлор его намерения — остается только гадать. Сама она ничего не сказала».
Тейлор и Уайлдинг зарегистрировали брак 21 февраля 1952 года в Лондоне. У супругов родились два сына — Майкл Говард в 1953 году и Кристофер Эдвард в 1955-м. В 1964 году в интервью Life Тейлор заявила, что вышла замуж за Уайлдинга в поисках «спокойствия, тишины и безопасности дружбы». Но та семейная жизнь, которая устраивала ее вскоре после развода с Хилтоном, со временем стала раздражать. Из того же интервью Life: «Спустя пять лет мой брак с Майклом Уайлдингом превратился в отношения, для которых мы подходили гораздо лучше,— отношения брата и сестры. Он один из самых замечательных людей, которых я когда-либо знала. Но боюсь, что в последние годы я доставила ему немало неприятностей: можно сказать, держала его под каблуком, да и, пожалуй, была недостаточно зрелой для него». Кроме того, карьера Тейлор стремительно развивалась, а карьера Уайлдинга шла на спад.
18 июля 1956 года пара объявила о расставании. В ноябре Тейлор подала на развод. Она просила опеку над двумя сыновьями и содержание для детей, но не требовала алиментов для себя. Пара пыталась оформить быстрый развод по обоюдному согласию в Мексике, но пять судей подряд в двух мексиканских штатах им отказали. Только шестой подписал бумаги о разводе — 31 января 1957 года в Мехико.
Майкл Тодд
А уже 2 февраля 1957 года Элизабет Тейлор вступила в третий брак. Ее мужем стал продюсер Майкл Тодд (имя при рождении — Авром Гирш Гольдбоген). Он был старше ее почти на 23 года. Они познакомились 30 июня 1956-го на вечеринке на яхте Hyding, которую устраивал Тодд. Он арендовал яхту, чтобы произвести впечатление на Тейлор, за которой тогда ухаживал ирландский сценарист и продюсер Кевин Макклори. По другой версии, они познакомились в голливудском ресторане Bit of Sweden летом 1956 года. На следующий день после того как Тейлор и Уайлдинг объявили о расставании, Тодд позвонил актрисе и попросил ее приехать на киностудию MGM. Там он завел ее в пустой кабинет, около полутора часов говорил о любви к ней, закончив монолог не вопросом, выйдет ли она за него замуж, а утверждением, что они поженятся. Он начал активно ухаживать за актрисой, осыпать ее дорогими подарками. В конце 1956 года он сделал ей предложение, вручив кольцо с бриллиантом изумрудной огранки весом 29,4 карата.
Тодд по этому случаю шутил, немного преувеличивая вес камня: «Ровно 29 и 7/8 карата. Видите ли, 30 карат — это уже вульгарно». Тейлор называла украшение «кольцом дружбы».
О будущей свадьбе пара заявила 27 января 1957 года в беседе с журналистами в нью-йоркском международном аэропорту перед отлетом в Мексику. Свадьба состоялась в маленькой мексиканской деревне Пуэрто-Макрес близ Акапулько. Тейлор и Тодд планировали сначала провести гражданскую регистрацию брака, а затем — иудейскую религиозную церемонию. Но все пошло не по плану. Сын раввина Тодд не смог найти раввина и согласился на то, чтобы его с Тейлор обвенчал найденный в спешке протестантский миссионер. Но тот сильно опоздал к назначенному времени, ждать его не стали. Торжество было скромным, семейным. Кроме жениха и невесты присутствовали родители Тейлор, ее дядя с женой, сын Тодда с супругой, секретарь Тодда, певец Эдди Фишер с женой — актрисой Дебби Рейнольдс, мексиканский комик Кантинфлас, еще несколько друзей. Гости были в подаренных Тоддом футболках с вышитыми на них инициалами «МТ» и «ЭТ». 1957 год был для супругов счастливым. 27 марта фильм «Вокруг света за 80 дней» получил пять «Оскаров». Статуэтка за лучший фильм года была вручена Майклу Тодду.
6 августа родилась дочь — Элизабет Фрэнсис «Лайза» Тодд. Тодд продолжал осыпать жену подарками. Среди них была бриллиантовая тиара, которую он вручил Тейлор со словами «ты — моя королева». После свадьбы Тодд приказал перекрасить личный самолет, дав ему новое имя — The Lucky Liz («Счастливая Лиз»). Тейлор часто пользовалась этим самолетом и называла его своим. 22 марта 1958 года супруги должны были лететь из аэропорта города Бербанк (штат Калифорния) в Нью-Йорк, где Тодд должен был получить награду «Шоумен года». Но Тейлор сильно простудилась, и муж уговорил ее остаться дома. На самолете должны были также лететь актер Кирк Дуглас (остался дома из-за скандала с женой, которая якобы сказала, что если он хочет лететь, то пусть летит обычным рейсом), режиссер Джозеф Манкевич (не полетел из-за накладок в рабочем графике), агент Тейлор Курт Фрингс (предпочел провести время с семьей). В итоге с Тоддом полетел только Арт Кон, который брал у него интервью и писал его официальную биографию. Самолет потерпел крушение в горах Зуни в штате Нью-Мексико. Тодд, Кон, первый и второй пилоты погибли. Впоследствии в Голливуде ходила горькая штука: учитывая, сколько людей утверждали, будто они должны были лететь тем рейсом, самолет Тодда должен был быть пассажирским лайнером. Впоследствии в интервью Элизабет Тейлор неоднократно заявляла, что у нее в жизни было две больших любви. Одной из них был Майкл Тодд.
Эдди Фишер
Эдвин Джек «Эдди» Фишер (настоящая фамилия — Тиш), сын иммигрантов из Российской империи, был популярным певцом. Его пластинки продавались миллионами экземпляров, он вел собственные телепрограммы. В марте 1958 года ему было 29 лет. Он был женат на актрисе Дебби Рейнольдс, у них было двое детей — Кэрри Фрэнсис (будущая принцесса Лея из «Звездных войн») и Тодд Эммануэль. Сын получил первое имя в честь Майкла Тодда. Фишер был близким другом Тодда, у Рейнольдс были хорошие отношения с Элизабет Тейлор. После гибели мужа в авиакатастрофе Тейлор попыталась найти утешение в религии. Она стала часто общаться с раввином Максом Нуссбаумом из синагоги «Темпл Исраэль» в Голливуде и приняла иудаизм.
На похоронах Тодда Эдди Фишер сопровождал Тейлор. Он много времени проводил с вдовой. Они вместе разбирали тысячи телеграмм и писем соболезнования, плакали, говорили о Тодде.
В конце сентября 1958-го на первых полосах американских газет появилось сообщение агентства UPI, начинающееся так: «Актриса Элизабет Тейлор сегодня направилась из Нью-Йорка обратно в Голливуд. Ее частые появления в обществе певца Эдди Фишера вызвали предположения о зарождающемся романе. Газетные обозреватели задаются вопросом, не возникает ли что-то между прекрасной темноволосой вдовой Майка Тодда и лучшим другом покойного шоумена — Фишером, мужем Дебби Рейнольдс. В Голливуде обсуждают неоднократные сообщения о совместных вечерних выходах двух знаменитостей, хотя каких-либо серьезных оснований для этих слухов пока немного. Дебби на телефонные звонки не отвечает».
12 мая 1959 года был окончательно оформлен развод Фишера и Рейнольдс. В тот же день в синагоге «Бет Шалом» в Лас-Вегасе состоялась свадьба Фишера и Элизабет Тейлор. Для Америки конца 1950-х звездный любовный треугольник был культурным шоком: Тейлор — злая разлучница, Фишер — злодей, бросивший прекрасную жену с двумя малыми детьми. Развод с Рейнольдс ударил по певческой карьере Фишера. В 1962 году на съемках фильма «Клеопатра» у Тейлор начался роман с актером Ричардом Бертоном.
Фишер, узнав о романе жены, был потрясен. Из его мемуаров «Been There, Done That»: «Я же был Эдди Фишером — женщины меня любили, они мне не изменяли».
Тейлор в 1964-м рассказывала интервьюеру, что во время ночного разговора с ней у Фишера в руках был пистолет. Хотя он уверял, что не собирается стрелять, она испугалась и убежала из дома. В процессе развода Фишер сначала потребовал от Тейлор половину акций компании MCL Films, участвовавшей в производстве фильма «Клеопатра». Затем он передумал и попросил вместо акций единовременную выплату в $750 тыс. с последующей выплатой еще $250 тыс. в течение 10 лет. Тейлор отказалась платить $1 млн (соответствует примерно $11 млн современных долларов). Официальные данные о том, была ли выплачена какая-то компенсация при разводе, отсутствуют. Развод был оформлен в Мексике 5 марта 1964 года. Через 10 дней Тейлор вышла замуж в пятый раз. Брак с Фишером Тейлор впоследствии называла «большой, ужасной, чертовой ошибкой».
Ричард Бертон
Ричард Уолтер Дженкинс-младший (сценический псевдоним — Ричард Бертон) был популярным театральным и киноактером, одним из самых высокооплачиваемых в Голливуде, семикратным номинантом на премию «Оскар». Во время съемок «Клеопатры» он был женат на актрисе Сибил Уильямс. В интервью журналу Life в 1964 году Тейлор говорила об отношениях с Бертоном так: «Когда мы смотрим друг на друга, у наших глаз как будто есть пальцы». В 1963-м Сибил Уильямс получила развод на основании того, что Бертон обращался с ней жестоко и бесчеловечно, а также ушел из семьи. Она получила $1 млн и право опеки над детьми. 15 марта 1964 года Ричард Бертон и Элизабет Тейлор поженились в Монреале. В ноябре 1968-го Бертон записал в дневнике: «Самой большой моей удачей была Элизабет». Для нее он был второй (после Тодда) большой любовью, о которой она часто говорила в интервью.
Брак не был безоблачным. Оба выпивали, часто ссорились. 4 июля 1973 года Тейлор объявила о временном разрыве, объяснив его причину так: «Возможно, мы слишком сильно любили друг друга». Две недели спустя было объявлено о примирении — Бертон пообещал жене, что бросит пить. Во время съемок The Klansman весной 1974-го Бертон, как он позднее сам признавался, выпивал по две с половиной — три бутылки крепкого алкоголя в сутки, почти не ел и мало что помнил о самой картине. 14 апреля его с высокой температурой и тяжелой бронхолегочной инфекцией доставили самолетом в больницу Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния. Там он провел больше пяти недель. Пока Бертон находился в больнице, было объявлено о его разводе с Тейлор. 26 июня 1974 года швейцарский суд в Заанене расторг брак по причине непримиримых разногласий между супругами.
Бывшие супруги договорились, что после развода Тейлор получит яхту, дом в Мексике, коллекцию произведений искусства и драгоценности стоимостью около $7 млн (примерно соответствует современным $48 млн).
Еще в браке с Фишером Тейлор начала процесс удочерения девочки Петры Хайзиг из приюта в Германии. Девочка получила новое имя — Мария. Удочерил ее Бертон, но при разводе Тейлор получила опеку над ребенком. В августе 1975 года бывшие супруги встретились в Женеве по деловым вопросам — и помирились. 10 октября 1975-го они вновь поженились в Ботсване. После свадьбы Тейлор написала Бертону шутливую записку: «Больше, черт возьми, не будет ни браков, ни разводов». Она явно поторопилась с этим обещанием. Предсказание продержалось меньше года. 29 июня 1976 года суд Порт-о-Пренса (Гаити) зарегистрировал их развод по причине несовместимости характеров.
Джон Уорнер
Ветеран Второй мировой и Корейской войн, бывший министр военно-морских сил США Джон Уильям Уорнер III не имел отношения к кинематографу. Летом 1976 года, в момент знакомства с Тейлор, он руководил федеральной программой празднования двухсотлетия США. Однажды его попросили сопровождать Тейлор на мероприятии британского посольства во время визита королевы Елизаветы II. Он рассказал Тейлор о своей ферме «Атока» в штате Виргиния. Тейлор поинтересовалась: «Я могу вам позвонить и приехать в гости?» Уорнер предупредил, что собирался неделю не бриться и заниматься только лошадьми и скотом. Это ее не остановило. Они поженились 4 декабря 1976 года на его ферме. Два года спустя Уорнер баллотировался в Сенат. Тейлор активно участвовала в его избирательной кампании. Возможно, это обеспечило ему победу на выборах. Сенатором от Виргинии Уорнер оставался на протяжении 30 лет. Но Тейлор не понравилась роль «миссис Сенатор». Свою новую жизнь она называла в интервью «своего рода домашней Сибирью». Супруги разъехались осенью 1981 года. 5 ноября 1982-го был оформлен развод без признания виновности. Цитата из еще одного интервью Тейлор точно характеризует причину расставания: «А потом он женился на Сенате». Еще до заключения брака был подписан брачный контракт, по которому при разводе каждый из супругов сохранял контроль за своим состоянием.
Ларри Фортенски
Шесть мужей Тейлор были старше ее. Седьмой — почти на 20 лет младше. В октябре 1988 года 56-летняя актриса проходила курс лечения (уже второй) от зависимости от обезболивающих и других рецептурных препаратов в Центре Бетти Форд. В числе пациентов там были Ларри Фортенски, лечившийся от алкогольной зависимости и годом ранее осужденный за вождение в состоянии опьянения. По профессии Фортенски был оператором тяжелой строительной техники. О начале романа Тейлор рассказала в интервью Vanity Fair в 1992 году. Сблизились они, по ее словам, потому, что оба были «в самом уязвимом состоянии». Она назвала три главные качества мужа — «сострадание, любознательность, доброта» — и сказала, что «Ларри видит насквозь тот мир дерьма собачьего, в котором я живу». 6 октября 1991 года они поженились на ранчо Neverland Майкла Джексона.
Но все-таки они были слишком разными. В августе 1995 года Тейлор объявила о пробном расставании: «Ларри и мне нужно больше личного пространства». 5 февраля 1996-го Тейлор подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. 31 октября развод стал окончательным, а в апреле 1997 года было зарегистрировано финансовое соглашение. По нему Фортенски получил $1,2 млн (примерно соответствует современным $2,5 млн) единовременно, BMW 325, мотоцикл Harley-Davidson, автодом Dolphin и личное имущество. Тейлор сохранила свои дома, банковские счета и остальные активы. Фортенски отказался от прав на доходы от ее коммерческих проектов. В соглашении содержался пункт, по которому Фортенски запрещалось публично высказывать «уничижительные, хвалебные или нейтральные» отзывы о бывшей жене.
Элизабет Тейлор приписывают знаменитую фразу: «Я спала только с мужчинами, за которыми я когда-либо была замужем. Многие ли женщины могут сказать то же самое?» Точный первоисточник цитаты не установлен, хотя она встречается в печати как минимум с 1984 года. В книге мемуаров «Elizabeth takes off on weight gain, weight loss, self-image, and self-esteem» («Элизабет сбрасывает вес: о наборе веса, похудении, представлении о себе и самооценке») Тейлор формулировала свои взгляды на любовь, секс и брак похоже, но немного по-другому: «В сущности, я довольно старомодна. Мои представления о том, что правильно и что неправильно, сильно мешают мне заводить романы. Чтобы лечь с мужчиной, я должна по-настоящему его любить, а когда я по-настоящему влюблена, я хочу выйти замуж».