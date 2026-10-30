Главу Новокубанского городского поселения отправили под арест на два месяца

В период с января по июнь прошлого года глава поселения, зная о происходящем, включил в официальный документ ложные данные, оформив разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей. При этом никакой станции там не строили и не планировали. Благодаря этому коммерческая организация купила земельный участок в обход торгов по кадастровой стоимости, которая заметно уступала рыночной. Бюджету Новокубанского городского поселения был причинен ущерб на сумму свыше 12,1 млн руб.