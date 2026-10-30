Главу Новокубанского городского поселения отправили под арест на два месяца
Суд избрал меру пресечения в отношении главы Новокубанского городского поселения Александра Минина. Он заключен под стражу до 28 декабря 2026 года — на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Согласно материалам, представленным суду, в 2022 году администрация Новокубанского городского поселения заключила с коммерческой организацией договор аренды земли под объекты дорожного сервиса. Однако на самом деле на этом участке разместили и запустили бетонный завод.
В период с января по июнь прошлого года глава поселения, зная о происходящем, включил в официальный документ ложные данные, оформив разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей. При этом никакой станции там не строили и не планировали. Благодаря этому коммерческая организация купила земельный участок в обход торгов по кадастровой стоимости, которая заметно уступала рыночной. Бюджету Новокубанского городского поселения был причинен ущерб на сумму свыше 12,1 млн руб.
Александр Минин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ). Суд удовлетворил заявленное ходатайство, и подозреваемого заключили под стражу.