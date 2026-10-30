С начала года Сочи посетили более 6 млн отдыхающих

Кроме того, в Сочи реализуется программа доступного отдыха «Открытый Юг». С сентября по май туристы могут воспользоваться специальными ценами на размещение на побережье, экономия может достигать 50%. В этом году участие в программе подтвердили 14 санаторно-курортных и гостиничных комплексов Краснодарского края, 13 из которых находятся в Сочи. Власти ведут переговоры о расширении списка участников.