С начала года Сочи посетили более 6 млн отдыхающих
С начала 2026 года Сочи принял около 6,1 млн туристов, из них 3,3 млн посетили курорт в период летнего купального сезона — с 1 июня по 30 сентября. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, подводя итоги летнего туристического сезона.
По его словам, несмотря на возникавшие вызовы, сезон прошел стабильно. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте оставалась благополучной и соответствовала средним многолетним показателям. Качество морской воды подтвердили результаты 9 тыс. проб, отобранных профильным ведомством.
Перед началом лета в Сочи совместно с предприятиями отрасли гостеприимства запустили программу «Выбирай Сочи — 2026», ориентированную на семейный отдых. Специальные предложения, льготы и дополнительные услуги представили около 80 объектов, включая гостиницы, развлекательные центры, парки, пляжи и горные курорты. В течение сезона условия программы обновлялись. По словам господина Прошунина, ее действие планируется продолжить зимой.
Кроме того, в Сочи реализуется программа доступного отдыха «Открытый Юг». С сентября по май туристы могут воспользоваться специальными ценами на размещение на побережье, экономия может достигать 50%. В этом году участие в программе подтвердили 14 санаторно-курортных и гостиничных комплексов Краснодарского края, 13 из которых находятся в Сочи. Власти ведут переговоры о расширении списка участников.