Правительство продлило запрет на экспорт дизеля производителями до конца января
Временный запрет на экспорт производителями дизельного и судового топлива, а также газойлей в России продлен до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства.
Вице-премьер Александр Новак накануне анонсировал продление запрета до конца января. Он напомнил при этом, что правительство сделало «отдельные исключения по поставкам на мировые рынки». В октябре российские производители поставили 510 тыс. т дизеля за рубеж.
Ограничения на экспорт смягчили после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Бензин и авиакеросин вывозить из страны по-прежнему запрещено.