Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Правительство продлило запрет на экспорт дизеля производителями до конца января

Временный запрет на экспорт производителями дизельного и судового топлива, а также газойлей в России продлен до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак накануне анонсировал продление запрета до конца января. Он напомнил при этом, что правительство сделало «отдельные исключения по поставкам на мировые рынки». В октябре российские производители поставили 510 тыс. т дизеля за рубеж.
Ограничения на экспорт смягчили после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Бензин и авиакеросин вывозить из страны по-прежнему запрещено.