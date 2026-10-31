Иностранцы оформили с начала года более 360 тыс. электронных виз в Россию
С начала 2026 года иностранцы оформили более 360 тыс. единых электронных виз (ЕЭВ) для поездок в Россию. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, с 1 января по 12 октября выдана 361,1 тыс. таких виз.
Чаще других электронную визу по-прежнему получают граждане Германии — 57,2 тыс. виз. Следом идут Турция (55,8 тыс.), Индия (37,8 тыс.), Китай (30,9 тыс.) и Эстония (20,3 тыс.). Господин Климов отметил, что к ЕЭВ проявляют интерес представители бизнеса, участники массовых мероприятий в России и соотечественники, которые приезжают в страну по личным делам.
Закон о порядке выезда из России и въезда в нее разрешает приезжать с ЕЭВ в страну с гостевым или деловым визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. По мнению Алексея Климова, итоги применения визы говорят «о несомненном успехе данного проекта».