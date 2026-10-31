Иностранцы оформили с начала года более 360 тыс. электронных виз в Россию

Закон о порядке выезда из России и въезда в нее разрешает приезжать с ЕЭВ в страну с гостевым или деловым визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. По мнению Алексея Климова, итоги применения визы говорят «о несомненном успехе данного проекта».