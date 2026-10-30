Суд отменил мировое соглашение тепличного комбината «Белореченский» на 412 млн рублей
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил утвержденные ранее нижестоящими инстанциями мировые соглашения в рамках дела о банкротстве ООО тепличного комбината «Белореченский». Суд пришел к выводу, что договоренность между должником, ООО «Овощи Краснодарского края» и ООО «Грос Ритейл» фактически направлена на обход вступившего в силу судебного акта Верховного суда РФ и нарушает права независимых кредиторов.
Конфликт развернулся вокруг имущества комбината, торги по продаже которого были признаны недействительными Верховным судом РФ в октябре 2023 года из-за нарушения процедур и неправильного определения цены. В 2024 году суд обязал «Овощи Краснодарского края» вернуть имущество в конкурсную массу, а «Грос Ритейл» — вернуть 412,7 млн руб., полученных от распределения выручки.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Тепличный комбинат «Белореченский» зарегистрировано в 2007 году в Белореченске. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Уставный капитал компании составляет 98 млн руб. Учредитель — Иван Кравченко. Убыток за 2025 год составляет 76,5 млн руб.
Чтобы избежать физического возврата активов и денег, стороны заключили мировое соглашение от 10 декабря 2025 года, которое по сути представляло собой круговой взаимозачет: «Грос Ритейл» ранее уступил свои права требования к комбинату обществу «Овощи Краснодарского края», и стороны решили, что никто никому ничего не возвращает. Первая и апелляционная инстанции сочли это экономически целесообразным, указав, что реальные расчеты привели бы лишь к росту банковских комиссий.
Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 23 октября 2026 года счел такой подход незаконным. Кассация указала, что мировое соглашение в банкротстве не может использоваться для предоставления неоправданных преимуществ определенной группе лиц и должно быть направлено на максимальное наполнение конкурсной массы. Суд подчеркнул, что соглашение нарушает права кредиторов на честную и конкурентную реализацию имущества, а также игнорирует интересы реестровых кредиторов, чьи требования превышают 1,2 млрд руб.
В результате определения Арбитражного суда Краснодарского края от 29.01.2026 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2026 отменены. В удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения отказано. С ООО «Овощи Краснодарского края» взыскано 20 тыс. руб. государственной пошлины.
Как следует из сообщения конкурсного управляющего Константина Коваленко, процедура конкурсного производства в отношении комбината продлена до 18 января 2027 года. Собрание кредиторов, на котором планировалось утвердить отмененное теперь мировое соглашение, объявило перерыв до 3 ноября 2026 года.