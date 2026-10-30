Суд отменил мировое соглашение тепличного комбината «Белореченский» на 412 млн рублей

Чтобы избежать физического возврата активов и денег, стороны заключили мировое соглашение от 10 декабря 2025 года, которое по сути представляло собой круговой взаимозачет: «Грос Ритейл» ранее уступил свои права требования к комбинату обществу «Овощи Краснодарского края», и стороны решили, что никто никому ничего не возвращает. Первая и апелляционная инстанции сочли это экономически целесообразным, указав, что реальные расчеты привели бы лишь к росту банковских комиссий.