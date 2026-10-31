В Париже из-за акции протеста закрыли более 40 станций метро

Протесты с требованием изменить системы образования и экономики во Франции продолжаются с середины сентября. Общенациональная забастовка 17 октября, в которой участвовали от 500 до 800 тыс. человек, переросла в массовые беспорядки: протестующие поджигали машины, грабили магазины и дрались с полицейскими. После демонстрации МВД увеличило число полицейских и жандармов на улицах с 10 тыс. до 70 тыс. Во многих городах власти запретили уличные акции и ввели комендантский час.