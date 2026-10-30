Отопительный сезон в Краснодаре начнется 2 ноября
В Краснодаре отопительный сезон начнется 2 ноября. О принципах подачи тепла рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Пелих.
Прежде всего теплоснабжение включат социальным объектам: школам, детским садам, медицинским учреждениям и другим. В жилой фонд тепло будет поступать по заявкам, которые от жильцов будут получать управляющие компании. Такая ситуация сохраняется, как правило, до установления стабильной среднесуточной температуры ниже +8°.
На территории города находятся 52 ресурсоснабжащих организации и более 292 котельных. По итогам всех проверочных мероприятий Краснодар получил акт готовности и паспорт готовности муниципального образования к отопительному сезону.