Краснодарский край заинтересован в прямом авиасообщении с Таиландом
Краснодарский край заинтересован в запуске прямых регулярных авиаперелетов в Таиланд. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил на пленарном заседании II Российско-Таиландского инвестиционного форума, сообщает пресс-служба администрации края.
По словам главы региона, Кубань и Таиланд разделяют свыше 6 тыс. км, но это не мешает выстраивать взаимовыгодные деловые отношения. По итогам 2025 года товарооборот между краем и Королевством вырос на 42% и составил почти $18 млн. С начала этого года он уже достиг $20 млн.
На форуме обсуждали сотрудничество в АПК: стороны собираются дополнять друг друга на внутреннем рынке Таиланда и в обратном направлении, используя тайские компетенции и технологии. Также обсудили проекты в промышленности и санаторно-курортной сфере. Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань принимает 20 млн туристов ежегодно. Для увеличения турпотока регион развивает сферу гостеприимства и приближает уровень сервиса к мировому.
Губернатор указал на успешный опыт совместной работы в санаторно-курортной области — в Анапе работает современный отель категории 5 звезд с участием тайского бренда Dusit. С его руководством на форуме обсудили дальнейшее развитие гостиничной сети на Черноморском побережье.
По словам главы Кубани, новый импульс отношениям края и Таиланда может придать запуск прямого регулярного авиасообщения. Сейчас уже есть сезонные чартерные рейсы в Сочи из Бангкока.
Отмечается, что в рамках знакомства с возможностями для отдыха и бизнеса в Таиланде проведут Дни Краснодарского края — мероприятие организуют в Бангкоке в начале 2027 года.