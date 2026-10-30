Краснодарский край заинтересован в прямом авиасообщении с Таиландом

По словам главы региона, Кубань и Таиланд разделяют свыше 6 тыс. км, но это не мешает выстраивать взаимовыгодные деловые отношения. По итогам 2025 года товарооборот между краем и Королевством вырос на 42% и составил почти $18 млн. С начала этого года он уже достиг $20 млн.