Главные новости за 30 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
Воронежское ООО «Эконива» 3 ноября начнет размещение двух трехлетних выпусков облигаций общим объемом 3 млрд руб. Серия 001Р-04 на 2 млрд руб. предусматривает фиксированный купон 18% годовых, или 14,79 руб. на бумагу ежемесячно. Серия 001Р-05 на 1 млрд руб. предполагает плавающий купон по формуле «ключевая ставка Банка России плюс 3,75 процентного пункта».
Тульское ООО «Эталон» намерено подать в арбитражный суд заявление о банкротстве АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» в Воронежской области. Сумма требований и основание задолженности не раскрываются.
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев подписал постановление, изменяющее порядок выплат за гибель военнослужащих в зоне СВО. Региональная часть компенсации сокращается с 3 млн до 1 млн руб. Новые правила действуют для заявлений, поступивших после 19 октября.
В Курской области с января по сентябрь 2026 года зарегистрировано 338 юридических лиц, ликвидировано — 750. На 1 октября в статрегистре числилось около 14,6 тыс. организаций, из которых почти 14 тыс. — юридические лица.
Правительство России одобрило выделение Липецкой области федерального гранта на 8 млрд руб. для создания межвузовского кампуса. Строительство запланировано на 2028–2033 годы, поступление средств начнется в 2031-м. Кампус разместят на площадке недостроенного спортивного комплекса «Катящихся камней» в Липецке.
В Орловской области объявлены повторные банкротные торги имущества ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «Орелметаллторг». Торги пройдут в форме публичного предложения. Начальная цена снижена в 1,4 раза — со 226,9 млн до 158,8 млн руб. Объем лота сократился с 1,7 тыс. до 1,4 тыс. позиций.
В Тамбовской области с января по сентябрь 2026 года по программе долгосрочных сбережений поступило более 3 млрд руб. взносов. Около 77% суммы — 2,3 млрд руб. — обеспечили договоры, заключенные в 2024 и 2025 годах. Еще 693 млн руб. внесено по договорам 2026 года. За все время действия программы в регионе накоплено свыше 5,7 млрд руб.