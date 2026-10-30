Тамбовчане внесли почти 6 млрд рублей по договорам долгосрочных сбережений

В Тамбовской области за январь–сентябрь 2026 года по программе долгосрочных сбережений (ПДС) поступило более 3 млрд руб. взносов. Основную часть поступлений обеспечили взносы по договорам, оформленным в 2024 и 2025 годах, — около 77% всей суммы. По данным на конец сентября, с начала года по договорам прошлых лет поступило около 2,3 млрд руб. Еще 693 млн руб. внесено по договорам, заключенным в 2026-м. А за все время действия программы общий объем взносов в регионе составил свыше 5,7 млрд руб., рассказали в тамбовском отделении Банка России.