Тамбовчане внесли почти 6 млрд рублей по договорам долгосрочных сбережений
В Тамбовской области за январь–сентябрь 2026 года по программе долгосрочных сбережений (ПДС) поступило более 3 млрд руб. взносов. Основную часть поступлений обеспечили взносы по договорам, оформленным в 2024 и 2025 годах, — около 77% всей суммы. По данным на конец сентября, с начала года по договорам прошлых лет поступило около 2,3 млрд руб. Еще 693 млн руб. внесено по договорам, заключенным в 2026-м. А за все время действия программы общий объем взносов в регионе составил свыше 5,7 млрд руб., рассказали в тамбовском отделении Банка России.
«Для пополнения сбережений не нужно каждый год заключать новый договор — можно вносить деньги по уже действующему. Размер и частоту взносов стоит соотносить со своим бюджетом и условиями договора. При этом деньги на непредвиденные повседневные расходы лучше хранить отдельно, поскольку досрочное получение средств из ПДС имеет ограничения»,— пояснил управляющий региональным отделением Михаил Носенков.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Белгородской области за девять месяцев 2026 года заключили более 52 тыс. договоров ПДС. По числу новых участников программы регион занял третье место в Центральном федеральном округе, уступив только Московской и Воронежской областям. Объем взносов по договорам, заключенным в 2026 году, достиг в Белгородской области 1,4 млрд руб.