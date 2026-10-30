Производитель спирта из Тулы «Эталон» пригрозил банкротством Бутурлиновскому ЛВЗ

По данным Rusprofile, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. Уставный капитал составляет 548,3 млн руб. Генеральным директором выступает Юрий Зацепин. В 2025 году выручка Бутурлиновского ЛВЗ составила 121 млн, чистая прибыль — 249 тыс. руб.

ООО «Эталон» зарегистрировано в ноябре 2010 года в Плавском районе Тульской области для производства пищевого спирта. Уставный капитал составляет 110 млн руб. Директор — Михаил Павельев, учредителем является АО «Росспиртпром». В 2025 году компания выручила 2,9 млрд, чистая прибыль составила 461 млн руб.