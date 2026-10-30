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Черноземье

Производитель спирта из Тулы «Эталон» пригрозил банкротством Бутурлиновскому ЛВЗ

«Эталон» из Тулы пригрозил банкротством Бутурлиновскому ЛВЗ под Воронежем
Зарегистрированное в Туле ООО «Эталон» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» в Воронежской области. Это следует из данных «Федресурса». Сумма требований и основание задолженности в сообщении не раскрываются.
Бутурлиновский ликероводочный завод

Бутурлиновский ликероводочный завод

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Ранее ООО «Эталон» уже обращалось в Арбитражный суд Тульской области с иском к Бутурлиновскому ЛВЗ по договору поставки этилового спирта от 29 июля 2025 года. В августе поставщик передал заводу 19 950 дал спирта «Люкс» на 25,4 млн руб., однако предприятие не оплатило продукцию в установленный срок. В итоге в июне 2026 года суд полностью взыскал с ЛВЗ основной долг, 3 млн неустойки и 509,1 тыс. руб. государственной пошлины, а также пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного расчета.

По данным Rusprofile, АО «Бутурлиновский ЛВЗ» зарегистрировано в феврале 2012 года в Воронежской области. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. Уставный капитал составляет 548,3 млн руб. Генеральным директором выступает Юрий Зацепин. В 2025 году выручка Бутурлиновского ЛВЗ составила 121 млн, чистая прибыль — 249 тыс. руб.

ООО «Эталон» зарегистрировано в ноябре 2010 года в Плавском районе Тульской области для производства пищевого спирта. Уставный капитал составляет 110 млн руб. Директор — Михаил Павельев, учредителем является АО «Росспиртпром». В 2025 году компания выручила 2,9 млрд, чистая прибыль составила 461 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», к началу июня 2026 года в отношении Бутурлиновского ЛВЗ было открыто исполнительное производство на сумму свыше 329,5 млн руб. Предметом взыскания стал налог в размере отрицательного сальдо единого налогового счета. Взыскателем выступала Межрегиональная инспекция ФНС России по управлению долгом. Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти в июне отмечал, что производство остановлено, а основной акционер Юрий Зацепин ведет переговоры о привлечении инвестора.
В октябре стало известно, что бывший главный бухгалтер предприятия Ирина Кукарека отсудила у завода более 1,5 млн руб. Она работала на ЛВЗ с сентября 2018 года, а 31 июля 2026-го уволилась по собственной инициативе после невыплаты зарплаты с марта по июль. После ее обращения в Государственную инспекцию труда материалы направили в прокуратуру, которая провела проверку и подала иск. В пользу госпожи Кукареки взыскали 1,3 млн руб. задолженности по зарплате и компенсации за 103 дня неиспользованного отпуска, а также почти 246 тыс. руб. за задержку выплат. Во время судебного разбирательства представитель прокуратуры сообщил, что долги по зарплате имеются и перед другими сотрудниками.
Кроме того, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением об аннулировании лицензии Бутурлиновского ЛВЗ. Суд принял его к производству. Какую именно лицензию требует аннулировать ведомство, не уточнялось. Лицензия предприятия на производство, хранение и поставки алкогольной продукции истекла в декабре 2021 года. Первое заседание по этому делу должно было состояться 27 октября, однако его отложили до 23 ноября.
Кабира Гасанова