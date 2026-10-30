Воронежское ООО «Эконива» разместит облигации на 3 млрд рублей

ГК «Эконива» была основана в 1994 году Штефаном Дюрром. По данным Rusprofile, ООО «Эконива» зарегистрировано в ноябре 2024 года в Лискинском районе Воронежской области. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Генеральным директором является Елена Левина. Единственным учредителем и собственником 100% долей выступает другая организация — ООО «Эконива-Молочные Реки».