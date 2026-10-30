Воронежское ООО «Эконива» разместит облигации на 3 млрд рублей
ООО «Эконива» 3 ноября начнет размещение двух трехлетних выпусков облигаций общим объемом 3 млрд руб. Серия 001Р-04 объемом 2 млрд руб. имеет фиксированный купон 18% годовых, или 14,79 руб. на бумагу ежемесячно. Серия 001Р-05 объемом 1 млрд руб. — плавающий купон по формуле ключевая ставка Банка России плюс 3,75 процентного пункта, следует из сообщений компании на портале раскрытия информации.
Номинал составляет 1 тыс. руб., срок — 1080 дней, по 36 месячных купонных периодов.
Таким образом, холдинг выходит за новыми 3 млрд руб. после размещения двух выпусков на 15 млрд руб. в середине марта этого года. «Ъ-Черноземье» сообщал, что тогда компания за один день разместила 9 млн ценных бумаг по первому выпуску серии 001Р-01 («фикс»). Весь объем второго выпуска ценных бумаг серии 001Р-02 («флоатер») был реализован на следующий день.
ГК «Эконива» была основана в 1994 году Штефаном Дюрром. По данным Rusprofile, ООО «Эконива» зарегистрировано в ноябре 2024 года в Лискинском районе Воронежской области. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Генеральным директором является Елена Левина. Единственным учредителем и собственником 100% долей выступает другая организация — ООО «Эконива-Молочные Реки».
В середине октября также сообщалось, что ООО «Эконива» перечислило владельцам биржевых облигаций купонный доход в 123,9 млн руб. за седьмой купонный период.