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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

В Орле имущество банкротящегося производителя проволоки подешевело в 1,4 раза

Объявлены повторные банкротные торги на имущество орловского ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «Орелметаллторг». Они снова пройдут в форме публичного предложения. Начальная цена активов при этом снизилась в 1,4 раза: с 226,9 млн до 158,8 млн руб. Об этом сообщил организатор тендера ООО «Межрегионконсалт».

  • Объем лота сократился с 1,7 тыс. позиций до 1,4 тыс. Большая часть из них по-прежнему состоит из имущества «Промметиз Русь» (1 420), оставшиеся восемь принадлежат «Орелметаллторгу». Среди недвижимости первого должника два земельных участка общей площадью 30,7 тыс. кв. м, два производственных помещения на 9,7 тыс. кв. м, бассейн на 1,7 тыс. кв. м, а также три электрические подстанции мощностью до 1,6 тыс. кВА, градирня (117 кв. м), гараж (177,9 кв. м) и подъездной железнодорожный путь (протяженность 816 м). Оставшиеся объекты относятся к движимому имуществу. Все это находится в залоге у банка ПСБ.

  • Из активов «Орелметаллторга» на продажу выставлены семь производственных линий и оборудование к одной из них. Все это вмонтировано в производственные помещения «Промметиз Русь».

«Шаг понижения» начальной цены составляет 11,3 млн руб. Минимальная стоимость продажи равняется 102,1 млн руб. Подавать заявки можно со 2 ноября по 15 декабря. Предыдущие торги по продаже лота не состоялись в начале сентября из-за отсутствия заявок.
По данным Rusprofile, ООО «Орелметаллторг» принадлежит Юлии Матвеевой и является единственным владельцем «Промметиз Русь». Первая компания была учреждена в Орловском округе Орловской области в 2009 году, вторая — в 2006-м. Обе обанкротились в 2022 году: «Орелметаллторг» — по иску Московского индустриального банка, который обозначил требования на 717 млн руб., «Промметиз Русь» — из-за долга в 8,4 млн руб. перед налоговой.
Алина Морозова