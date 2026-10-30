В Орле имущество банкротящегося производителя проволоки подешевело в 1,4 раза

Объем лота сократился с 1,7 тыс. позиций до 1,4 тыс. Большая часть из них по-прежнему состоит из имущества «Промметиз Русь» (1 420), оставшиеся восемь принадлежат «Орелметаллторгу». Среди недвижимости первого должника два земельных участка общей площадью 30,7 тыс. кв. м, два производственных помещения на 9,7 тыс. кв. м, бассейн на 1,7 тыс. кв. м, а также три электрические подстанции мощностью до 1,6 тыс. кВА, градирня (117 кв. м), гараж (177,9 кв. м) и подъездной железнодорожный путь (протяженность 816 м). Оставшиеся объекты относятся к движимому имуществу. Все это находится в залоге у банка ПСБ.